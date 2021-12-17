«أجمل شتاء» للأطفال من إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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يبذل إكسبو 2020 دبي كل ما في وسعه هذا الموسم الاحتفالي ليُمتع الأطفال من شتى بقاع الأرض، إذ يقدم معسكرين شتويين فريدين ومهرجاناً شتوياً للصغار يناسب جميع الفئات العمرية ومختلف الشخصيات.



يمكن للأطفال استكشاف العالم في إكسبو 2020 دبي، عبر معسكر شتوي مجاني مدته ثلاث ساعات ويناسب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و12 عاماً. يتيح المعسكر للصغار استكشاف أجنحة دول عدة، عبر جولات إرشادية تضمن استمتاعهم بأفضل الأنشطة الترفيهية المتاحة.



عجائب



ويمكن للأطفال التعرّف إلى عجائب العالم، والانغماس في تجارب ومغامرات جديدة، بدءاً من التسابق مع 8.000 من الأضواء التي تتحرك لدى عبورهم في جناح المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى ركوب منزلق ضخم ينعطف بين مئات الأشجار والنباتات في جناح لكسمبورغ، أو مقابلة نمر يطوف على واجهة جناح الهند، أو الغوص في كرة في جناح المجر، ويمكن للآباء ترك أطفالهم يلعبون، ليتاح لهم أيضاً استكشاف إكسبو 2020.



المعسكر الأسترالي



وبالتعاون مع مجموعة سيتي لكرة القدم، يُقام المعسكر الرياضي الأسترالي للصغار في مركز الرياضة واللياقة البدنية في إكسبو 2020 دبي، ليقدم للأطفال بين 5 أعوام و12 عاماً طريقة مثالية ليحافظوا على نشاطهم في هذا الموسم الرياضي. يقود المعسكر المجاني، الذي يمتد ثلاث ساعات، مدربون رياضيون مؤهلون.



وقال جاستن ماكغوين، المفوَّض العام لأستراليا لدى إكسبو 2020 دبي: «تشكل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الأسترالية، بفضل قدرتها الفريدة على جمع الأفراد، والمجتمعات، والشعوب، لذا نظم فريقنا مجموعة رائعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية التفاعلية التي تشرك الجميع، بما فيها المعسكر الرياضي الأسترالي للصغار، من أجل حث الأطفال على الحفاظ على نشاطهم البدني في فترة العطل المدرسية».



أما برنامج الأنشطة المتناوبة فيشمل جلسات تدريبية في كرة القدم يقودها مدربون محترفون من مجموعة سيتي لكرة القدم، إلى جانب جلسات تدريبية في كرة القدم يقدمها عمالقة كرة القدم الإنجليزية، أعضاء نادي مانشستر سيتي لكرة القدم. ويمكن التطلّع إلى المزيد من الأنشطة التي تشمل كرة القدم، والكريكيت، والألعاب الجماعية المرحة، والسباقات، والتحديات. وقد تتضمن بعض الأنشطة البلل بالماء، لذا يُنصح بإحضار ملابس بديلة للأطفال، بالإضافة إلى مياه الشرب والوجبات الخفيفة.



المهرجان الشتوي



تضفي حديقة المهرجان في إكسبو 2020 دبي لمسة متميزة على هذا الموسم الاحتفالي، إذ تستضيف المهرجان الشتوي للأطفال، وتضم الحديقة الواقعة في شارع الوادي، ضمن حديقة اليوبيل، بالقرب من جناح ماليزيا، مزيجاً رائعاً من عربات بيع الأطعمة والمشروبات، والأنشطة الترفيهية، بما في ذلك القلعات النطاطة، ومهمات البحث عن الكنوز، وفن الرسم على الوجه، والأنشطة الرياضية، وعروض منسقي الأغاني والموسيقيين، وأمسيات مشاهدة الأفلام، وغيرها الكثير.



هذه المساحة الجميلة، بطابعها المهرجاني الترحيبي، تنقل أجواء لابلاند الفنلندية إلى قلب مدينة دبي. الدخول إلى الحديقة المبهرة مجاني لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي.