ملك السويد منبهر بـ«إكسبو دبي»

المصدر: دبي- البيان

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عبّر كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، عن انبهاره بـ«إكسبو 2020 دبي»، ووصف حماسه حيال وجوده في موقع الحدث الدولي.



وعلى هامش احتفال الحدث الدولي باليوم الوطني للسويد، أمس، وصف الملك كارل السادس عشر غوستاف موقع «إكسبو 2020 دبي»، قائلاً: «مبانٍ رائعة، وتصميم معماري مدهش، ومركز يتيح للناس الالتقاء ورؤية ما لدى الدول الأخرى لتقدمه، وهذا برأيي يولّد محادثات، ويتيح لك مقابلة الناس، ورؤية أفراد من جميع أنحاء العالم يمرون بجانبك ويلتقون هنا أمام الأجنحة المختلفة».



وشدد جلالته على أهمية إكسبو 2020 بقوله: «أرى أنه مهم لنا، فهذه المنطقة مهمة للغاية، ويمكنك أن تحصي البلدان المختلفة الحاضرة هنا، وأن ترى بالتالي أن جميع الناس يريدون القدوم إلى هنا وإبراز أنفسهم، لذا سيكون هذا الموقع نقطة للالتقاء الآن، وللاستعراض. كما أنه سيكون نقطة للالتقاء مستقبلاً. وعلينا إقامة الروابط، والتحدث بعضنا مع بعض. علينا أيضاً أن نلتقي لمعالجة المشكلات، وطرح الأسئلة عن تقنيات المستقبل وما إلى ذلك، لذا هذا مكان مثالي».



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وأكد الملك كارل السادس عشر غوستاف أن السويد ودولة الإمارات تتشاركان الكثير من أوجه التشابه على صعيد المدن الذكية، وقال: «هذا بالطبع جيد، لأن التعاون يظل تعاوناً، وقد تعين علينا العمل عليه. لدينا هنا جناح يمكّنك من خوض المناقشات ومقابلة الأفراد، الذين يمتلكون المعرفة، ويمكننا تبادل المعرفة بشأن كيفية بناء مدن جديدة، أو لندعُها مدناً مستدامة للمستقبل، فهذه هي الغاية. ليس ذلك سهلاً، لكن لهذا السبب علينا العمل معاً».