عروض راقصة وفنون شعبية في احتفالات البحرين بيومها الوطني

المصدر: دبي - البيان

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نظم جناح مملكة البحرين في إكسبو 2020 دبي، عروضاً فنية وغنائية متنوعة احتفالاً باليوم الوطني الـ50 للمملكة، وذلك بمشاركة واسعة من جمهور الحدث الدولي، الذي استهوته الطبوع الغنائية البحرينية الأصيلة، التي ترمز للتاريخ العريق لهذا البلد الخليجي.



وانضمت فرقة العرضة السعودية للفعاليات، مشاركةً شقيقتها البحرينية احتفالاتها باليوبيل الذهبي، في ظل الروابط الأخوية القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين.



في الوقت ذاته، شاركت جموع كبيرة من زوار الحدث الدولي في الاحتفالات، واستغلت الفرصة لزيارة الجناح والاطلاع على محتوياته وفعالياته المختلفة، بما في ذلك معرض للمنسوجات البحرينية التي توظف شتى الأشكال والألوان وتقنيات التطريز لتجسد جانباً فريداً من تراث المملكة، وتسلط الضوء على تجارب ثرية في التصميم تروي حكايات ملهمة عن المجتمع والثقافة والتواصل الإنساني.



فن الكواري

وعرض الجناح للجمهور فن الكواري البحريني، وهو نوع من أنواع التطريز تُستخدم فيه خيوط الزري الذهبية لحياكة مختلف الألبسة، وقد دُمج هذا النوع من التطريز مع الذهب لإنتاج قطع محدودة من المجوهرات والمنحوتات الجمالية.



واستعرض الجناح فرص الاستثمار الكبرى في إنتاج أحدث تقنيات الألياف الكربونية بالشراكة مع شركة ماكلارين، الرائدة في صناعة المركبات الخفيفة الوزن، في محاولة لابتكار سيارات كهربائية أكثر استدامة وكفاءة. كما شارك الزوار خبرة شركة ماكلارين الطويلة واستخداماتها لتقنية ألياف الكربون، التي تُوجت بإطلاق أحدث سياراتها «أرتورا».



منصة

واحتوى الجناح أيضاً على منصة لعرض المجوهرات البحرينية، الواسعة الانتشار في دول منطقة الخليج العربي، الأمر الذي جعل الجمهور مهتماً بمعرفة أحدث التصاميم المستخدمة فيها تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد.