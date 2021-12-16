بحث أوجه التعاون التجاري بين الإمارات ومالطا

المصدر: دبي - وام

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بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع معالي كلايد كاروانا، وزير المالية والعمل في جمهورية مالطا، أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين وسبل تطويره، وآليات تعزيز التبادل التجاري وذلك في جناح القادة بإكسبو 2020 دبي.



وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على أهمية معرض إكسبو في إتاحة منصة عالمية للقاء مع القادة ورواد الأعمال حول العالم، وأيضاً الاجتماع مع شركاء الإمارات، لمناقشة سبل التعاون الثنائي وسبل تعزيزه.



وقال معاليه إن توطيد وتوسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية يشكل هدفاً استراتيجياً لوزارة المالية، إذ نوجه ونستثمر الإمكانيات والأدوات لخدمة مصالح الدولة على الساحة العالمية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستثمارية والإنمائية للدولة.



وناقش الاجتماع الاتفاقيات الثنائية وفي مقدمتها حركة التبادل التجاري وسبل تطوير وتنمية الشراكات التجارية وعمليات النقل الجوي والخدمات اللوجيستية، لإرساء وتمكين جسور التعاون الثنائي المشترك.