محمد رمضان يزور إكسبو استعداداً لحفله مساء السبت

المصدر: دبي – غسان خروب

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"حفل تاريخي يتضمن مفاجآت عديدة"، وعد قطعه الفنان المصري محمد رمضان على نفسه، والذي أطلق العنان لاستعداداته للحفل الغنائي الذي سيقدمه مساء بعد غد السبت على مسرح اليوبيل في معرض "اكسبو 2020 دبي" الذي حل رمضان اليوم ضيفاً عليه، في زيارة تفقدية للمسرح الذي سيقف عليه، من أجل وضع اللمسات النهائية على برنامجه الغنائي الذي سيقدمه أمام زوار المعرض الدولي، حيث كان رمضان قد بدأ الاستعداد مبكراً للحفل، الذي يتوقع أن يحظى بإقبال جماهيري واسع، كما يتوقع أن يتضمن مجموعة من الفقرات والرقصات الاستعراضية التي تعود رمضان على تقديمها في حفلاته الغنائية.

وكان رمضان قد زار المعرض الدولي، برفقة المخرج صلاح الياسري، مؤسس شركة الياسري للإنتاج الفني التي تعاقدت معه من أجل احياء الحفل الغنائي، وخلال الزيارة اطلع رمضان على تقنيات الصوت والإضاءة العالية التي يتضمنها المسرح الذي سبق له أن استضاف مجموعة من الحفلات الغنائية والتي قدمها الفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقي والعديد من الفرق العالمية والعربية والمحلية.