«ألما ماتر ستوديوروم» يحصد الجائزة الأولى في «تي تيك» للابتكار

المصدر: دبي - البيان

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حصل فريق «ألما ماتر ستوديوروم» من جامعة بولونيا بإيطاليا، على الجائزة الأولى في منافسات «تي تيك» للابتكار المفتوح 2021، التي تنظمها شركة ليوناردو، بالتعاون مع مشروعها المشترك تيليسبازيو، وذلك في جناح إيطاليا بمعرض «إكسبو 2020 دبي».



وتوج الفريق الفائز في حفل أقامه الجناح وحضر فعالياته مجموعة من الفرق التي نالت جوائز، إلى جانب ممثلين بارزين بقطاع الفضاء الأوروبي والإماراتي، ونخبة من المتحدثين منهم سلطان الزيدي، مهندس رئيسي، الاتصالات والأنظمة الكهربائية، قسم البعثات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، لويجي باسكوالي، منسق الأنشطة الفضائية في ليوناردو، والرئيس التنفيذي لشركة تيليسبازيو، وبيير باولو غامبيني، نائب الرئيس الأول للابتكار والملكية الفكرية في ليوناردو، وماركو برانكاتي، مدير التكنولوجيا التنفيذي في تيليسبازيو، وأسهم الحدث أيضاً في إثراء أسبوع المعرفة والتعلّم الذي أقيم في إطار فعاليات «إكسبو 2020 دبي».



تحدى المشاركون بعضهم البعض خلال منافسة «تي تيك» في أربعة موضوعات عامة بمجال التكنولوجيا تعتبر ذات أهمية كبيرة لحاضر ومستقبل صناعة الفضاء، وهي «استكشاف الفضاء»، و«خدمات داخل المدار»، و«تطبيقات ومنصات المعلومات الجغرافية»، و«التوعية بحالة الفضاء وإدارة حركة المرور في الفضاء»، وفي هذا الإطار قامت لجنة مكونة من ممثلي ليوناردو وتيليسبازيو وأعضاء وكالات الفضاء الأوروبية (ESA) والإيطالية (ASI) والإماراتية (UAESA) وخبراء الصناعة من سبع دول، بتحليل العشرين مشروعاً المقدمة، ليس فقط لتقييمها، من حيث جودتها المبتكرة للحلول التكنولوجية المطروحة، بل لاستدامتها أيضاً.



4 إشارات

وجاء مشروع الفريق الإيطالي، الذي حصل على المركز الأول حاصداً جائزة مقدارها 10,000 يورو، عن «خدمات الأقمار الصناعية المعيارية متعددة الأغراض» (الموضوع العام: استكشاف الفضاء)، والذي يختص بتطوير قمر صناعي صغير بمقدوره إطالة مدى الأصول الفضائية بالمدار، مع التقليل من تأثيرات مشكلة الحطام الفضائي.



توافرت أيضاً أربع إشارات خاصة، لكل موضوع عام على حدة، حيث كانت من أكثر المشاريع تميزاً، ووقع عليها الاختيار لاحتمالية أن تحدث قيمة عالية التأثير، من حيث الاستدامة.



إلى ذلك تم اختيار المشروع المقدم من «جامعة خليفة» في أبوظبي، والذي دار محوره حول إعادة شحن الطائرات الموجهة عن بعد باستخدام نقل الطاقة اللاسلكي مع حزم Bessel تحت الموضوع العام: استكشاف الفضاء.



وصرح لويجي باسكوالي، منسق الأنشطة الفضائية في ليوناردو والرئيس التنفيذي لشركة تيليسبازيو، بأن حفل هذا العام لجوائز منافسة «تي تيك» اتخذ للمرة الأولى طابعاً دولياً، منوهاً بالمشاركة الواسعة لجامعات من تسع دول حول العالم. ويُعزي لويجي اتساع مشاركة هذا العام للمستوى التعاوني الكبير بين جامعات العالم، ما يُعد دليلاً على أن الابتكار- كما الفضاء - يتمتع بعلاقات متعاونة بشكل قوي. مضيفاً: إن هذه الخصوصية دفعتهم للإعلان عن الفائزين بجوائز النسخة الثالثة من منافسة «تي تيك» تزامناً مع ذكرى يوم الفضاء الوطني الأول لإيطاليا، والذي يُحتفل به أيضاً بجناح إيطاليا في «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي هو المكان المثالي للتأكيد على التزام ليوناردو بتعزيز حلول الابتكار وتقوية أواصر التعاون.



نماذج

أقيم حفل الجوائز الختامي على منصة جناح إيطاليا في «إكسبو 2020 دبي»، وقدّمت من خلاله شركة ليوناردو بعضاً من النماذج البارزة لتكنولوجيا الفضاء، ومنها الساعة الذرية والمثقاب الروبوتي لاستخدامهما في مشروع البيولوجيا الفضائية في المريخ من قبل وكالات الفضاء الأوروبية ExoMars 2022، إلى جانب استعراضها لتقنية مستقبل الطيران ممثلة في طائرة مروحية أغستاوستلاند إيه دبليو 609 بالنظام الدوّار المائل، والتي حازت رخصة الاعتماد المدني، ما أحدث ثورة في التنقل العمودي.