وفد من هيئة النقل بعجمان يزور جناح الشباب بإكسبو

المصدر: عجمان - البيان

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زار وفد من هيئة النقل في عجمان جناح الشباب في «إكسبو 2020 دبي» بالتنسيق مع مجلس عجمان للشباب واطلعوا على أهم الإنجازات والمبادرات والفعاليات التي تستهدف فئة الشباب، وكيفية توظيف طاقاتهم الإبداعية في خدمة المجتمع و الدولة.



وقالت رشا خلف الشامسي المدير العام بالندب بهيئة النقل بعجمان إن الشباب هم ثروة يجب الاستفادة منها في كل المجالات بتسخير طاقاتهم وأفكارهم و تحقيق اهداف التنمية الشاملة للدولة، حيث إن الشباب هم ركيزة المجتمع وأساسه وعليهم يعتمدون في نهضة الدولة.



وأكدت أن الشباب لديهم القدرات والطاقات الكامنة التي تحفز التنمية الشاملة، حيث إن الشباب يشكلون الجزء الأكثر نشاطًا من سكان العالم بأسره، باستغلال طاقتهم وحيويتهم وإبداعهم التي تحدد وتيرة التنمية والأمن في أي مجتمع.