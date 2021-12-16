60 يوماً «إلهام من الطاقة» في جناح إينوك بإكسبو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، أمس، أن جناحها المبتكر في إكسبو 2020 دبي، استقبل نحو 60,000 زائر خلال أول شهرين من انطلاق الحدث الرائد، مقدماً لهم تجربة غامرة وفريدة من نوعها، تنسجم مع شعاره «إلهام من الطاقة».



ويجسّد الجناح منصّة استراتيجية، توفر بيئة مثلى لإثراء علاقات التعاون والشراكة، حيث استقبل وفوداً من الجناحين الفرنسي والأمريكي.



وانسجاماً مع شعار إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، والنهج الذي تنتهجه المجموعة في إبرام الشراكات مع الجهات والهيئات، يحتضن جناح إينوك مجلس الأعمال، المساحة المخصصة لتواصل وتفاعل الأطراف المعنيّة، لإيجاد حلول لأبرز التحديات والقضايا التي تواجه قطاع الطاقة.



كما استضافت إينوك أيضاً أكثر من 500 طالب من 24 مدرسة في دولة الإمارات، لإلهام أجيال المستقبل، عبر عرض الدور الحيوي للطاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل. وزار الجناح طلاب من المرحلة التحضيرية إلى الصف الحادي عشر، حتى الآن، وتعرفوا شخصياً عن كثب، إلى الدور الرئيس للطاقة، مع الاطلاع على رؤى ملهمة حول أهمية الشراكات لاستشراف مستقبل قطاع الطاقة.



26 وفداً

وخلال احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، من 2 إلى 4 ديسمبر، استقبلت المجموعة في جناحها أعضاء 26 وفداً دولياً، بما في ذلك الفاتيكان والبرازيل وفنلندا وباراغواي وجامايكا، كما استقبل جناح إينوك وفوداً دولية من اليابان وأوغندا والصومال وكولومبيا.



يشار إلى أن إينوك شيّدت محطة الخدمة المستقبلية، كأول محطة خدمة في العالم، تحظى بالتصنيف البلاتيني في «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (LEED)، وتواصل المحطة تلبية الاحتياجات اللوجستية لأسطول مركبات إكسبو 2020 دبي.



ويستقبل جناح إينوك في إكسبو 2020 دبي، زواره يومياً، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 10:00 مساءً، خلال فترة الحدث العالمي، ويقدّم للزوار رحلة غنيّة بالتفاصيل والمعلومات القيمة، حول الدور الحيوي للطاقة.