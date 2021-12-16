الاحتفاء بتخريج 130 ألف طالب في دبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفت مؤسّسة توظيف الشباب الرائدة في المنطقة، مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، أول من أمس بإنجاز رئيسي في مشوارها، وهو بلوغ عدد خرّيجيها 130 ألف طالب، وذلك ضمن حفل كبير أقيم في فندق إس إل إس في دبي.



يُذكر أنّ الاحتفالات تتزامن مع أسبوع المعرفة والتعلّم (من 12 إلى 18 ديسمبر 2021) الذي يندرج في إطار فعاليات إكسبو دبي. جرى الحفل بحضور أعضاء من مجلس إدارة مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، ورؤساء تنفيذيّين وشركاء من مختلف أنحاء المنطقة في دبي. وقد استضاف هذا الحدث عبد الجاوني، رئيس مجلس إدارة المؤسّسة، عضو في شركات الطيران الأوروبية الأطلسية ومجلس الإدارة العالمي لمؤسّسة التعليم من أجل التوظيف.



وأكد أندرو بيرد، الرئيس العالمي والرئيس التنفيذي لمؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، قائلاً: «يسرّنا العودة إلى دبي، لاسيما في مناسبة كهذه بحيث نحتفل بإنجاز رئيسي في تاريخ مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، وهو تخريجنا 130 ألف طالب، والفضل يعود إلى الفرق التابعة لنا والعاملة في تسعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».



فرص عمل

وتعمل مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، عن طريق توفير فرص عمل والتدريب على المهارات، من أجل تمكين الشباب وتسليحهم بالأمل والكرامة، ممّا يساعدهم على تحقيق النجاح وبناء مستقبل أفضل.



وقال صرّح بيرد: «على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها عام 2021، فقد حقّقنا معدل تخريج بنسبة 93%، وتوظيف بنسبة 75%. كما قدّمنا 437 حصّة على الإنترنت وفي الصفوف التعليمية عبر شبكة مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف. وتُعتبر دبي مركزاً للابتكار والمعرفة والفرص، وهل يوجد مكان أفضل منها للاحتفاء بهذا الإنجاز المهمّ ودعوة شركائنا، والرؤساء التنفيذيّين وأعضاء المجلس من مختلف أنحاء المنطقة؟».



ومن جهتها، قالت المتحدّثة الرئيسية، ريم بن كرم، مديرة مؤسّسة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «في 2021، انطلق مشوار نماء مع مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف عندما تمّ انتخاب سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسّسة نماء، لتكون الراعية الرسمية الأولى لمشروع إشراك المرأة العالمي الذي شرعت فيه مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف. وقد تعاونت مؤسّسة «نماء» عن كثب مع مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف في تحقيق طموح الشبكة لتمكين آلاف الشباب، والشابات بشكل خاص، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر فرص التعليم والوظائف وريادة الأعمال. وتشكّل قصص نجاحنا الكثيرة حافزاً للاجتماع معاً وبناء شراكات مؤثّرة، من شأنها إنهاء استبعاد الشباب من محادثات تؤثّر بشكل مباشر على الفرص المتاحة لهم عبر تحويلها من مواضيع جانبية إلى محور المناقشات في التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة».



تمكين

ومن ناحيته قال علاء الصلال، خريّج مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف في الأردن، الرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم ومؤسّس موقع جملون: «تسرّني المشاركة في فعالية مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف التي تقام اليوم في دبي احتفاءً بتخريج 130 ألف طالب! ويشرّفني أن أكون واحداً من هؤلاء الخرّيجين. فقد قامت مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف بتمكيني عندما استهلّيت مسيرتي المهنية.



وتشديداً على دور مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، أضاف الصلال قائلاً: أنصح شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرامج مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، إذ تدأب هذه الأخيرة على سدّ الفجوة بين الحياة الأكاديمية والحياة المهنية، فهي تؤدّي دوراً حيوياً بالنسبة إلى جميع الخرّيجين.



تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 3800 شركة شريكة قامت بتوظيف خرّيجين من مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف منذ إنشائها، بما فيها 280 شركة شريكة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021. علاوةً على ذلك، تخرّجت أكثر من 80 ألف طالبة عبر برنامج مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف منذ إنشائها.



كما شاهد الحضور العرض الحيّ الأول لفيلم جديد لمؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، من تقديم منتج أفلام هوليوود، كيفن ماتوسيان.