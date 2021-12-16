شما المزروعي تستقبل وزير الشباب والرياضة البحريني

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبلت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزير دولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أيمن توفيق المؤيد، وزير الشباب والرياضة في البحرين، وذلك بجناح الشباب في «إكسبو 2020 دبي».



وقالت معاليها خلال الاستقبال: «سعداء باستضافتكم، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي ومرور خمسين عاماً على تأسيس اتحادها، في جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي، والذي صممه الشباب وأنجزوه بمجهودهم».



وثمنت معاليها دور الوزير بصفته من قيادات النموذج المتميّز لمملكة البحرين في العمل مع الشباب وتمكينهم، لافتة إلى أن ذلك النموذج المتميز يلبي تطلعات الشباب ويستفيد من الاستماع لخبرات وأفكار ورؤى صناع القرار في مجال العمل الشبابي المثمر.



وأضافت معاليها: «تتولون بكفاءة واقتدار تنفيذ استراتيجيات تجعل الشباب في البحرين محظوظين بكم وبجهودكم الحثيثة لإشراكهم في صناعة مستقبل المملكة وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية وبرامجها الوطنية الطموحة. وثمّنت معاليها زيارة وزير الشباب والرياضة البحريني وجهود البحرين قيادة وحكومة ومؤسسات معنية بالعمل الشبابي في تسهيل المبادرات العربية المشتركة المعنية بتمكين الشباب في أوطانهم».



مؤشر قياس

وأكدت معاليها أن نموذج العمل الشبابي في دولة الإمارات سجل مؤخراً نجاحاً جديداً للدولة والدول الشقيقة والصديقة بإطلاق مؤشر لقياس تمكين الشباب في المؤسسات هو الأول من نوعه، لافتة إلى الاستعداد لمشاركة هذا المؤشر مع مملكة البحرين الشقيقة، ليستفيد منه الشباب.



بدوره أشاد أيمن توفيق المؤيد، ببرامج جناح الشباب التي تجعل منه ملتقى لتواصل العقول وصنع المستقبل المبني على أفكار إبداعية شبابية محلية وإقليمية وعالمية، منوهاً بالتوسع المستمر لمبادرات وبرامج تمكين الشباب المنطلقة من دولة الإمارات نحو المنطقة والعالم العربي.



وأكد أن نموذج تمكين الشباب في البحرين يحظى بدعم من القيادة الرشيدة في مملكة البحرين، ويسانده الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الحريص على دعم العديد من المبادرات والبرامج التي يطلقها مركز الشباب العربي لتفعيل العمل الشبابي العربي وتطوير نتائجها، كما يدعمه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، ويجعل من أدائه مثالاً يحتذى.



وأثنى على جهود المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي والقائمين عليه من أجل جعل فعالية إكسبو 2020 التي تستضيفها دبي مساحة مفتوحة للشباب للتلاقي وتبادل المعارف والخبرات وتوليد أفكار مبتكرة تستشرف غداً أفضل للشباب والمجتمعات الإنسانية ككل.



تصميم

ويقدم «جناح الشباب» في «إكسبو 2020 دبي» الأول من نوعه في تاريخ معرض إكسبو العالمي تصميماً شبابياً فريداً محوره الإنسان، حيث يأخذ زواره في رحلة بناء وتمكين الإنسان والشباب، ويقدم لرواده من زوار المعرض العالمي جولة تفاعلية تقوم على 7 نقاط متصلة ببعضها، بحيث يمكن للزوار تحديد وجهاتهم حسب تطلعاتهم واهتماماتهم ضمن أكثر من 150 هدفاً ووجهة، حيث يستلهم الزائر من تجارب الشباب المختلفة التي يستمع إليها عبر الشاشات المُتلفزة.



وتتضمن التجربة تشجيع الزوار على كتابة وتدوين تجاربهم وآرائهم، كما تتيح لهم فرصة الحصول على أكثر من 40 دليلاً إرشادياً، مستوحاة من النموذج الإماراتي للعمل مع الشباب، حيث يمكن للزائر الحصول على نسخة من أي دليل للاستفادة وتبادل الخبرة والتجربة لتطبيقها في مؤسسته أو بلده من حول العالم، لفرصة الاستثمار في طاقة الشباب.