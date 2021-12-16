وزراء التعليم في العالم يناقشون القضايا التربوية المعاصرة من إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع إكسبو 2020 ودبي العطاء، فعالية ''العشاء الوزاري'' وذلك ضمن فعاليات «أسبوع المعرفة والتعلم» في إكسبو 2020، دعت فيها وزراء التعليم في العالم، للاحتفاء بتواجدهم ومساعيهم النبيلة لتعزيز مسيرة التنمية التربوية، ومناقشة بعض القضايا التعليمية المهمة في ظل الظروف الصحية الراهنة.



تضمنت الفعالية، لقاء رفيع المستوى للقيادات التعليمية في دول العالم وذلك في جناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 تلاه عشاء وزاري حضره معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية والدكتور طارق القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، والعديد من وزراء التعليم وقادة المؤسسات التعليمية في العالم، وقيادات تربوية في وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين الدوليين.



وفي مستهل اللقاء، رحب معالي حسين الحمادي، بمعالي الوزراء والحضور، وأكد أهمية هذا التجمع تحت مظلة إكسبو 2020 وحرص المدعوين على الحضور والمشاركة في فعاليات أسبوع المعرفة، وهو ما يؤكد اهتمام الجميع بالوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات التي تواجه التعليم والشباب، والمتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا.



شكر

وتقدم معاليه بالشكر الوافر للحضور ودعمهم وتعاونهم، مؤكداً بأن هذا الحدث يشكل فرصة مثالية لتوحيد الجهود والعمل سوياً كفريق واحد لمضاعفة الجهود العالمية لتطوير التعليم وتهيئة شبابنا للمستقبل، وتجاوز التحديات والالتقاء عند نقطة واحدة، وهي تعزيز جودة المنتج التربوي وتحقيق تعليم نوعي لجميع الطلبة حول العالم دون استثناء.



ويعد أسبوع المعرفة والتعلم الذي يقام حالياً في إكسبو دبي 2020، الأسبوع الخامس ضمن سلسلة أسابيع الموضوعات العشرة التي ينظمها إكسبو 2020، والتي تم خلالها البحث في قضايا ذات أهمية عالمية في إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض.