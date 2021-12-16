سارة الأميري تزور جناح موريتانيا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زارت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، الجناح الموريتاني في إكسبو 2020 دبي ، للتعرف على الفرص المتنوعة المقدمة، وعلى أهم المجالات التجارية والاستثمارية التي يستعرضها الجناح.

وكان في استقبال معاليها، معالي المختار ولد داهي، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، وسعادة السيد محمد أحمد سالم محمد راره، سفير موريتانيا المعتمد لدى دولة الإمارات.

واطلعت معاليها على نماذج من المخطوطات والمنتجات الفريدة من الصناعات التقليدية، والمحميات الوطنية المعنية بالمحافظة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، وكذلك عدد من العادات والتراث القديم.

وتركز موريتانيا من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي على ثلاثة مفاهيم، وهي " زر موريتانيا"، واستثمر في موريتانيا، وصنع في موريتانيا".

ومن بين محاور الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي وهي الاستدامة والفرص والتنقل، يركز جناح موريتانيا على محور "النقل"، عارضا أهم وسائل النقل في هذا البلد العربي الذي يشكل همزة وصل بين العالمين العربي والغربي وبين أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما يعرض الجناح أبرز الحرف مثل صناعة القوارب.

واستمعت معاليها إلى شرح عن رمزية التصميم المعماري للجناح والطريقة التي يعكس عبرها التنوع الثقافي، والتقاليد العريقة والتراث التاريخي والثقافي، والموسيقى التقليدية، في بلد غني بالتنوع الطبيعي من صحارى شاسعة ومناطق سهلية خصبة، وواجهة أطلسية ممتدة، ومصادر إلهام وإبهار بصري وأماكن مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. واطلعت أيضا خلال جولتها على بعض أبرز الحِرف التراثية والتقليدية، وتعرفت على جهود موريتانيا في التحول الرقمي وتطوير الصناعات واستقطاب الاستثمارات.