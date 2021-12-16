"وام" توقع 5 اتفاقيات مع كبرى المؤسسات التلفزيونية بأمريكا اللاتينية

المصدر: وام

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وقعت وكالة أنباء الإمارات "وام" خمس اتفاقيات للتعاون الإعلامي مع كبرى المؤسسات والقنوات التلفزيونية في أمريكا اللاتينية وذلك في جناح الشباب بإكسبو 2020 دبي.

وتم توقيع الاتفاقيات بين وكالة أنباء الإمارات "وام" وكل من مجموعة بانديراس - البرازيل وتلفزيون الأزتيكا - المكسيك وكوروبريشن ميدكوم - بنما وتلفزيون البارغواي والتلفزيون الاتحادي - الأرجنتين تلي في، وذلك بهدف تعزيز حضور "وام" مزودا إعلاميا موثوقا باللغات المختلفة على مستوى قارة أمريكا اللاتينية.

وقع الاتفاقيات سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام"، و رودولفو سيفو مدير عام الأخبار في مجموع بانديراس البرازيلية، وغابريل دياز مدير الأخبار والأبحاث في الأزتيكا المكسيكي، وخورخي كاريكاس الممثل القانوني لكوروبريشن ميدكوم من بنما، ولويس ألبرتو كاسالي مدير الأخبار في تلفزيون البارغواي، وتريستان نوبليا مدير الأخبار في التلفزيون الاتحادي في الأرجنتين تلي في.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الإعلامي بين وكالة أنباء الإمارات والمؤسسات والقنوات التلفزيونية في أمريكا اللاتينية في مجال التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي وذلك في إطار تأسيس علاقات تعاون إعلامي مثمرة وتطويرها وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدول ضمن الاتفاقية.

وأكد سعادة محمد جلال الريسي أن اتفاقيات التعاون الإعلامي مع كبرى المؤسسات والقنوات التلفزيونية في أمريكا اللاتينية تأتي تجسيدا لاستراتيجية وكالة أنباء الإمارات "وام" بتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الإعلامية الفاعلة على مستوى العالم بما يتماشى مع وثيقة "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة ويعزز المسار الاستراتيجي للإمارات خلال دورتها الجديدة في مختلف المجالات والقطاعات.

وقال سعادته انه وتماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة بنقل رسالة الإمارات الحضارية وإنجازاتها العالمية بجميع اللغات والوصول لجميع الشرائح المجتمعية على مستوى العالم من خلال أدوات أكثر تأثيرا وإبداعا .. تواصل وكالة أنباء الإمارات تعزيز نطاق شراكاتها الإعلامية على مستوى العالم.

وأضاف سعادته أن قطاع الإعلام الإماراتي يشهد طفرة نوعية تواكب المتغيرات العالمية المتسارعة وتتماشى مع توجهات الدولة للخمسين عاما المقبلة بما يعزز مكانة الإمارات دولة رائدة ومحورية وعاصمة للمستقبل على مستوى العالم.

وأشار سعادته إلى أن توقيع الاتفاقيات في جناح الشباب بإكسبو 2020 دبي يحمل دلالات مهمة تجسد شعار الحدث الدولي "تواصل العقول وصنع المستقبل" من خلال تعزيز التعاون الدولي لصياغة ملامح المستقبل بمشاركة الجميع بما يحقق الازدهار العالمي لخير الأجيال المقبلة والإنسانية جمعاء وهو ما يتسق مع مبادئ الإمارات الراسخة في السلام والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

من جانبهم أكد مسؤولو المؤسسات والقنوات التلفزيونية في أمريكا اللاتينية أهمية اتفاقيات التعاون الإعلامي مع وكالة أنباء الإمارات "وام" .. وقالوا إن من شأن هذه الاتفاقيات أن تتيح الفرصة في ربط مشاهدينا بدولة الإمارات ومشاريعها العالمية وإنجازاتها في المجالات كافة والتي تحظى باهتمام دول العالم كونها عاصمة للمستقبل بما تمتلكه من رؤى استراتيجية استثنائية تحظى باحترام وتقدير العالم.

وأكدوا أن إكسبو 2020 دبي حدث عالمي فريد على أرض دولة الإمارات يجمع 192 دولة من حول العالم للتعاون من أجل العمل معا لمواجهة التحديات الإنسانية ووضع الحلول الإبداعية والمبتكرة لها كما يتيح تلاقي الحضارات والثقافات والتعارف بين الشعوب ..مشيرين إلى أن هذا الحدث الدولي وما يتضمنه من إبداعات وابتكارات متقدمة ترسم ملامح المستقبل يجسد بوضوح قدرات وإمكانات الإمارات في استضافة كبرى الفعاليات والأحداث العالمية باحترافية وكفاءة عالية.