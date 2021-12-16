«إكسبو» يجمع بين قلبين

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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آثر العريس السوري واثق اتمت وعروسه دانا عبيد على الاحتفاء بفرحتهما في إكسبو 2020 دبي، وحرصاً على أن تكون زيارتهما الأولى للحدث العالمي بملابس الزفاف، بهدف توثيق لحظات الفرح والسعادة والتقاط صور تذكارية، في هذا المعرض الذي يجمع العالم على أرض الإمارات.

ويقول العريس لـ«البيان»: اتفقنا على تأجيل العرس من العام الماضي حتى يتزامن مع فترة استضافة دولة الإمارات وإمارة دبي للحدث الدولي، والذي وصفه بواجهة للفرح والسعادة التي تجتمع في مختلف أروقتها عناصر التشويق عبر رحلة إبهار بصرية ومعرفية غامرة تتميز كل لوحة فيها بألوان المحبة والجمال والتي تضفي أجواء الإيجابية والمرح على ضيوف المعرض الدولي.

ذكرى

ويضيف العريس واثق اتمت: تزامن حفل الزفاف مع إقامة فعاليات إكسبو دبي وكذلك احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي، وستبقى هذه الفرصة بالنسبة لنا أجمل ذكرى لن تتكرر، في دولة تصر دائماً على إبهار الجميع بإنجازاتها ورؤيتها لعالم مشرق يسوده الأمن والسلام والرفاه للإنسان.

توثيق

من جانبها، قالت العروس دانا عبيد: ولدت في العين ودرست فيها وحالياً أنا معيدة في كلية الصيدلة بجامعة العين، وأعتبر الإمارات بلدي الثاني، الذي نشأت وترعرعت فيه، وأول زيارة مع زوجي ستكون إلى جناح الإمارات تعبيراً عن شكرنا وتقديرنا لبلد الخير والعطاء والتسامح، بعدها سننطلق إلى زيارة العديد من الأجنحة وستكون محطتنا التالية جناح بلدنا سوريا، وسنوثق جميع الزيارات بختم جواز سفر «إكسبو 2020 دبي»، الذي يتميز بلونه الذهبي اللامع، ويعتبر وسيلة مميزة لتوثيق ذكريات زيارتنا إلى أجنحة الدول المشاركة في إكسبو.