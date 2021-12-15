تركي الدخيل: الجناح السعودي يعكس «رؤية 2030»

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، خلال حواره مع برنامج 971 الذي يبث على قناة تلفزيون دبي وعلى منصة أوان، وتقدمه الدكتورة ميساء غدير، أن حقيقة جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي هو امتداد لنجاحات دولة الإمارات التي لا تحتاج إلى حديث لبيانها، وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية حرصت خلال استضافتها في قمة العشرين على أن تضيف في البيان الرئاسي الشكر لدولة الإمارات على تأجيلها لإكسبو دبي من 2020 إلى 2021 حرصاً على صحة الإنسان إجمالاً.

وذكر أن سر سرعة إنجاز الجناح السعودي وجاهزيته والالتزام قبل الموعد، يوحي إلى الرؤية السعودية الواضحة والعمل المخطط من خلال رؤية 2030، وأضاف: «تجاوز عدد الزوار للجناح السعودي المليون ونصفاً في شهرين منذ الافتتاح»، وأكد على أن الالتزام هو أحد معالم النجاح، لكن هذا الجناح يقدم عناصر كثيرة هو انعكاس لهذا الوطن السعودي، هذه المملكة العظيمة في تنوعها، في قداستها، في إنسانها، في قيادتها، في تاريخها وبالتالي هذا الجناح قائم على مجموعة من الأفكار الرئيسية، المنجز الإنساني هو أحد ما نراهن عليه يمثله أكثر من 300 شاب وشابة سعوديين يقومون بما يجعلنا نفتخر به، ويتحدثون 13 لغة«.

وقال تركي الدخيل:»الجناح السعودي يضم أعمدة تراث وقطعاً تراثية سجلت في اليونيسكو قبل افتتاح الجناح في إكسبو 2020 وبعده«.

وتحدث الدخيل عن المرأة السعودية التي تتواجد اليوم في مناصب سياسية وزارية وإدارية ورائدة أعمال ومشاركاتها البارزة في المعرض من خلال مشاريع رائدة وأدوار عظيمة تقوم بها يقول:»اكتشف العالم أن المرأة السعودية قادرة على أن تقوم بمهامها بصورة لا تقل كفاءة عن الرجل«.

وعن الجناح الإماراتي قال تركي الدخيل:»الجناح الإماراتي تحدث عن قصة جميلة جداً، تحدث عن قصة الطموحين، الإنسان الطموح بداية من الآباء المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وامتداد أبنائهم من الحكام وأولياء العهود في العمل على مواصلة هذا التميز. هذا الطموح الموجود عند الإنسان الإماراتي وعند أهلي في الإمارات هو أبرز ما يبهرك ويجعلك تتحدث عنه بوصفه هو الإنجاز الأهم".