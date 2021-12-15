إكسبو 2020.. نهيان بن مبارك يدعو لمشاريع مشتركة تعزز التجارة الإماراتية الباكستانية

المصدر: وام

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وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، التهنئة إلى الحكومة الباكستانية على جناحها المشارك في إكسبو 2020 دبي الذي يسلط الضوء على ثقافة باكستان وقيمها وتطلعاتها المستقبلية.

وقال معاليه، خلال مؤتمر السند للاستثمار الذي عقد أمس في فندق موفنبيك دبي كجزء من مشاركة باكستان في معرض إكسبو 2020 دبي: إن "باكستان والإمارات تربطهم شراكات وعلاقات تجارية قوية ونسعى لتبادل المعارف وتحسين المستوى الاقتصادي والسعي لتعزيز التجارة والاستثمار، كما تعمل الإمارات وباكستان معاً لضمان الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية، لأن نجاح الاقتصاد عنصر أساسي من عناصر النمو الإقليمي".

حضر المؤتمر ، معالي بيلاوال بوتو رئيس حزب الشعب الباكستاني، ومعالي مراد على شاه رئيس وزراء حكومة إقليم السند - باكستان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم وسعادة أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وسعادة أحمد شيخاني رئيس مجلس الأعمال الباكستاني بدبي إلى جانب مجموعة من كبار قادة الأعمال في باكستان.

وتضمن المؤتمر حلقات نقاش تناولت الدور الناشئ للشراكات بين القطاعين العام والخاص وفرص الاستثمار في إقليم السند.

وقال مراد على شاه رئيس وزراء حكومة إقليم السند: إن "لإقليم السند تطلعات لا تنتهي للنمو والتوسع، والهدف الرئيسي من اجتماع اليوم هو استكشاف المزيد من فرص الأعمال بين الشركات في الإقليم ودولة الإمارات، ودعوة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب عرض قدرات وإمكانات الإقليم السياحية الفريدة".

وأوضح أن إقليم السند الأكثر اكتظاظا بالسكان، وكراتشي عاصمتها التي تعتبر بمثابة مركز الأعمال الأكثر ازدحاما في جمهورية باكستان الإسلامية، مع الميناء البحري العميق الذي يربطها ببحر العرب، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لباكستان في الشرق الأوسط ومصدر رئيسي للاستثمارات والتحويلات المالية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8.19 مليار دولار أمريكي (30 مليار درهم) عام 2019.

وقال بيلاوال بوتو، رئيس حزب الشعب الباكستاني إن باكستان، وخاصة إقليم السند، تفتح أبوابها أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ونحن نبحث بشكل خاص عن الاستثمار في تطوير البنية التحتية في مدينة كراتشي، أكبر مدينة في باكستان.

وأضاف بيلاوال : لقد طورنا نافذة واحدة لتخليص جميع العمليات للمستثمرين وقدمنا الأعمال المعفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات في المناطق الحرة الخاصة ..مشيرا إلى أن حكومة السند وضعت مجموعة كبيرة من خطط الأعمال التي تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأعرب أحمد شيخاني، رئيس مجلس الأعمال الباكستاني عن تقديره لمنظمي المؤتمر شركة "بدار إكسبو سوليوشنز" التي جمعت نخبة من رجال الأعمال وصناع القرار من كلا البلدين، لتوفر منصة أعمال موجهة نحو تحقيق النتائج للتواصل والنمو وخلق المزيد من فرص العمل ..متوجها بالشكر إلى مجتمع الأعمال الباكستاني في الإمارات على مشاركته في مسيرة جديدة.

وفي نهاية المؤتمر، تم التوقيع على ست مذكرات تفاهم تشمل القطاعين العام والخاص في جمهورية باكستان لتعزيز الأنشطة التجارية والتعاون ودعم النظام البيئي للشركات الناشئة في باكستان.

وشملت هذه المذكرات تمويل الشركات الناشئة بين صندوق تنمية المشاريع في السند ومجلس الأعمال الباكستاني بدبي؛ وتسهيل الاستثمار بين إدارة الاستثمار بإقليم السند ومجلس الأعمال الباكستاني؛ وتحويل النفايات إلى الطاقة بين الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/، وتنمية الموارد المائية بين مجلس المياه وشركة القطاع الخاص.

شارك في المؤتمر الذي نظمته شركة "بدار إكسبو سوليوشنز" كبار رجال الأعمال والمسؤولين في حكومة السند بمن فيهم قاسم نافيد قمر، المساعد الخاص لرئيس الوزراء المعني بإدارة الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأمين سر إدارة الاستثمار بلال أحمد، والمدير العام لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حكومة السند خالد محمود شيخ، والرئيس التنفيذي لشركة عارف حبيب السيد عارف حبيب، والرئيس التنفيذي لشركة السند إنغرو لتعدين الفحم عامي إقبال، ورئيس مجلس إدارة البورصة الباكستانية الدكتور شمشاد أختر، ورئيس جمعية البنائين والمطورين الباكستانية محسن شيخاني.