إنستغرام وإكسبو 2020 دبي يحتفلان بعيد الاتحاد الخمسين للإمارات بإطلاق فلتر خاص

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتفل Instagram بالعيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاقه فلتر الواقع المعزز بالاشتراك مع إكسبو 2020 دبي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتم تطوير فلتر الواقع المعزز بالتعاون مع وكالة TBWA Raad بدبي، وأصبح متاحاً الآن على صفحة Instagram الخاصة بالمعرض (@Expo2020Dubai).

ويتم تفعيل الفلتر عند توجيه الكاميرا إلى الإمارات أو جواز سفر إكسبو، ويشتمل على علم الإمارات مقترناً بالألعاب النارية والنشيد الوطني، ورقم 50 باللون الذهبي، احتفاءً بمكانة الدولة لاستضافتها معرض إكسبو الدولي بالتزامن مع احتفالها بيوبيل الذهبي.

وقال ريحان أسد، الرئيس التنفيذي لبرامج الفعاليات في إكسبو 2020 دبي: "لقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى 50 عاماً من رسم مسار ملهم، لقدرتها على الجمع بين المجتمعات، ودعمها للإبداع والتنوع. وقمنا بمحاكاة هذه الروح القائمة على التعاون والوحدة في "إكسبو 2020 دبي"، وتتماشى شراكتنا مع Instagram تمامًا مع شعارنا "تواصل العقول وصنع المستقبل"، لنحتفي سوياً برحلة الإمارات الملهمة واستبشاراً بالسنوات القادمة".

ويمكن لمجتمع Instagram استخدام الفلتر من خلال:

1. زيارة صفحة (@Expo2020Dubai) على Instagram ، ومن ثم حفظ الفلتر من من قسم فلتر الواقع المعزز، [أو] النقر على "تصفح التأثيرات" من قسم (Stories) والبحث عن اسم "اليوم الوطني لدولة الإمارات"

2. حال إكمال عملية الحفظ، قم بتوجيه الكاميرا إلى "جواز إكسبو"، وشاهد علم الإمارات وهو يرتفع.

3. النشر والمشاركة

وأصبح بإمكان أي شخص الآن إنشاء فلتر الواقع المعزز (AR) باستخدام Spark AR Studio، وهو عبارة عن نظام أساسي للواقع المعزز لنظامي التشغيل "ماك" و "ويندوز"، يتيح للأشخاص إنشاء تأثيرات الواقع المعزز للكاميرات المحمولة.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت "ميتا" Meta عن إطلاق مشروع جديد تحت اسم "Polar"، وهو عبارة عن تطبيق iOS مجاني، ويأتي مدعوماً من إستوديو (Spark AR)، لدعم المبدعين والعلامات التجارية ومساعدتهم على تخيل وإنشاء ومشاركة التأثيرات وفلاتر الواقع المعزز مباشرة من هواتفهم المحمولة.