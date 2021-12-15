نهيان بن مبارك لمتفوقي "رحلة الاتحاد": أنتم ثروة الوطن الحقيقية

المصدر: وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن شباب الإمارات هم ثروة الوطن الحقيقية وبناة المستقبل وسفراء الإمارات في نقل مبادئها الراسخة في التسامح والسلام والتعايش والأخوة الإنسانية إلى العالم أجمع.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه في إكسبو 2020 دبي مع الطلبة المتفوقين المشاركين في "رحلة الاتحاد" المبادرة التي أطلقتها جمعية البيت متوحد وذلك تقديرا لأدائهم الأكاديمي المتميز ومهاراتهم العلمية والرياضية الواعدة وإنجازاتهم الثقافية وطموحاتهم العالية.

وقال معاليه إن الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تولي شباب وشابات الوطن جل اهتمامها لبناء أجيال قادرة على استكمال مسيرة الدولة الحضارية لتواصل الإمارات ريادتها العالمية في مختلف المجالات والقطاعات.

وأكد معاليه حرص القيادة الرشيدة على تمكين وإشراك الشباب وتفعيل دورهم في تعزيز مسيرة الخمسين كونهم المحرك الأساسي وشركاء في تحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل من خلال إبداعاتهم وابتكاراتهم وأفكارهم الملهمة ليقدموا للعالم نموذجا استثنائيا في الطموح والعمل والإرادة والتفوق العلمي.

وخلال اللقاء، تبادل معاليه مع الطلبة والطالبات المشاركين في "رحلة الاتحاد" أطراف الحديث حول رحلتهم التعليمية وإنجازاتهم الأكاديمية والريادية وطموحاتهم المهنية والمستقبلية.

وتهدف مبادرة "رحلة الاتحاد" إلى تعزيز الوعي بمسيرة التقدم التي قادتها دولة الإمارات والإنجازات التي حققتها خلال الخمسين عاما الماضية وتنمية الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة في نفوس جيل الشباب من خلال التركيز على الموضوعات الفرعية الثلاثة لـ إكسبو 2020 دبي المتمثلة في "الاستدامة والتنقل والفرص"، ومن المقرر أن تعود "رحلة الاتحاد" في دورتها الخامسة عام 2023.