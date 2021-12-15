فعاليات رائعة في إكسبو 2020 حتى 18 ديسمبر.. استمتعوا بها

المصدر: البيان

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سيحظى زوار إكسبو 2020 دبي، بمجموعة من الأنشطة والأحداث والفعاليات العالمية والفنية والترفيهية والرياضية الممتعة حتى 18 ديسمبر الجاري، أبرزها:

اليوم الوطني لمملكة السويد

-وفد برئاسة جلالة كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد

-10:15، ساحة الوصل



أسبوع المعرفة والتعلم - اليوم الرابع:

-جلب المعرفة والتعلُّم للعالم، بالتعاون مع دبي العطاء

-تدعو الفعالية الرئيسية للأسبوع الجمهور إلى المشاركة في رحلة استثنائية تجسد مراحل التعليم، من الطفولة المبكرة إلى سن الرشد

-تضم قائمة المتحدثين خبراء من مؤسسة ليغووورشة سمسم لمناقشة أهمية اللعب للتعلم في الحياة. تضم قائمة المتحدثين أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي/المركز الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا

-13:00 – 16:45، قاعة نكزس - جناح الاستدامة



سلسلة التأثير من إكسبو لايف: كيف يمكننا مساعدة الشباب لتلمُّس طريقهم؟



-جلسة نقاش تتناول التحديات التي يواجهها الطلاب في اختيار المسار المهني

-من بين مبتكري إكسبو لايف المشاركين

-لينك يور بوربس – وهي منصة إلكترونية للوظائف من جامايكا

-بروجيكت يو – مشروع مقره دولة الإمارات حاصل على منحة ويهدف إلى دعم المهارات الحقيقية

-بيكسيس – منصة ويب فرنسية تقدم التوجيه للشباب بشأن المهن

-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



أسبوع الرياضات الهولندية (13-15 ديسمبر)

-تدعو فعالية اليوم متحدثات بارزات من هولندا ودولة الإمارات إلى الحديث عن أهمية الرياضة للفتيات والنساء، على النحو الذي يُسهم في التمكين والقيادة.

-تضم قائمة المتحدثين كلا من:

-مريم راشد المنصوري، عضو مجلس إدارة جائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة، وعضو مجلس إدارة المؤتمر الدولي لرياضة المرأة

-عبير الخاجة، مدير الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي

-جاكلين كرونينبيرغ، مركز المعرفة

-11:30-13:00، جناح هولندا



الروح الإيجابية: مبادرة من شرطة دبي:

-"تحسين نوعية الحياة - تمكين التناسق المجتمعي، ولأجل مجتمعات سكنية سعيدة"

-برنامج رياضي توعوي تطوعي يهتم بالصحة والتدريب تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي

-09:00-11:00، مركز الصحة واللياقة والعافية

هاكاثون لأجل الأرض "حفل توزيع الجوائز"

-هاكاثون لأجل الأرض هو هاكاثون دولي تنظمه الأمم المتحدة وجناح السويد

-16:00-14:00، ملتقى الأمم المتحدة



للأطفال: معسكر إكسبو الشتوي (12-30 ديسمبر)

-تجربة للعب مخصصة للأطفال من سن ست سنوات إلى 12 سنة

-يمكن للأطفال المشاركة في أنشطة مختلفة وزيارة أجنحة الدول المختلفة في موقع إكسبو 2020 دبي

-10:30، 12:30، 14:30، 16:30، 18:30.

للأطفال: "برينياك" ريمكس مباشر

-العرض الحي الأعظم والأكثر إثارة في مجال العلوم لأول مرة في دبي

-18:30-17:00، منصة اليوبيل



حفل "محاربو الأضواء" لموسيقى البلقان بقيادة سلوبودان تركولجا

-سيكون زوار إكسبو 2020 دبي على موعد مع استعراض فريد من نوعه تقدمه الفرقة الصربية

-19:15، جناح صربيا



سبونج كولا وماثايوس

-استعراض مع فرقة الروك الفلبينية سبونج كولا، وفنان الراب الفلبيني ماثايوس.

-21:00-20:00، منصة اليوبيل



أمسية سيشيل الثقافية

-تحتفل أمسية سيشيل الثقافية بالرقصات الثقافية للأفارقة القدماء

-21:30، مسرح دبي ميلينيوم (وأيضا يوم 16 ديسمبر، الساعة 21:00، منصة الأرض)



16 ديسمبر



اليوم الوطني لبنغلادش

-10:15، ساحة الوصل

اليوم الخامس من أسبوع المعرفة والتعلم:

-سلسلة فعاليات مستقلة |العالم الرقمي: إطلاق فرص جديدة للمرأة والشباب في العالم العربي

-11:00، جناح المرأة

سلسلة إكسبو لايف للتأثير: "سد فجوة البطالة"

-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف

النساء في المنطقة العربية والإسلام: الشاعرات ورواة القصص الذين أحدثوا فرقا في عالمنا

-16:00، جناح المرأة



المجلس العالمي | المباراة الفائزة: عندما يتلقي عالم التعليم مع عالم الألعاب

-16:00، جناح إسبانيا

سلسلة إكسبو لايف للتأثير: "المعرفة في كل مكان"

-17:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



يوم تكنولوجيا التعليم في جناح إستونيا:

-"دعوة للاستفادة من الوقت الضائع أثناء عملية التعلم"

-12:00 ، جناح إستونيا

كينغ كاظم آند ذا وايلد غوتس

-تقدم جميع العروض على منصة "سيتي روكيت" في جناح الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من فترة ما بعد الظهيرة وبداية المساء

إيقاعات إكسبو:

"حفل محاربو الأضواء" لموسيقى البلقان بقيادة سلوبودان تركوليا

-18:00، جناح صربيا، منصة اليوبيل

الأمسية الثقافية لسيشل

-21:00، منصة الأرض

17 ديسمبر



اليوم الوطني لبوتان

-10:15، ساحة الوصل

اليوم السادس من أسبوع المعرفة والتعلم:

-دعوة لمقابلة المبتكرين من إكسبو لايف - سيناريو

-13:30-14:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



"إمدادات الطاقة دون إنقطاع: رؤية للمستقبل" – أذربيجان

-11:00- 12:20، جناح أذربيجان



البناء الحديث من أجل مستقبل مستدام

– التركيز على قطاع تنمية الأراضي وتشييد المباني في تنزانيا

-11:00-13:00، جناح تنزانيا



أيام السياحة والثقافة والحرف اليدوية في تونس

-12-15:30-16:00، منصة البحر



باليه "فولكلوريكو الوطني" من بارغواي

-15:30-16:00، منصة البحر



حلفة شوبان الموسيقية في جناح بولندا

-16:00، 18:30، 21:00، جناح بولندا



أولوس كوينتيت

-19:00، منصة الأرض



18 ديسمبر

اليوم الوطني للنيجر

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني للبوسنة والهرسك

-16:15، ساحة الوصل



احتفال إكسبو 2020 دبي الرسمي لإضاءة شجرة عيد الميلاد 2020

-18:15- 19:15، ساحة الوصول في الوصل (بين فندق روڤ وجناح القيادة)



حنين عيد الميلاد

-مرات متعددة بدءا من 18:00، ساحة الوصل



اليوم العالمي للغة العربية

-11:30-13:30، مدرج تيرّا



أولوس كوينتيت

-18:00، 18:45، 19:30، جناح إسبانيا



دي جي ميستا جاي – عرض

-20:30-21:30، منصة اليوبيل



ساهرة هلجان وطوفان ديرينس ومجاز

-21:00-23:15، مسرح دبي ميلينيوم



محمد رمضان

-21:00-23:00، منصة اليوبيل