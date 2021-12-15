فعاليات رائعة في إكسبو 2020 حتى 18 ديسمبر.. استمتعوا بها
سيحظى زوار إكسبو 2020 دبي، بمجموعة من الأنشطة والأحداث والفعاليات العالمية والفنية والترفيهية والرياضية الممتعة حتى 18 ديسمبر الجاري، أبرزها:
اليوم الوطني لمملكة السويد
-وفد برئاسة جلالة كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد
-10:15، ساحة الوصل
أسبوع المعرفة والتعلم - اليوم الرابع:
-جلب المعرفة والتعلُّم للعالم، بالتعاون مع دبي العطاء
-تدعو الفعالية الرئيسية للأسبوع الجمهور إلى المشاركة في رحلة استثنائية تجسد مراحل التعليم، من الطفولة المبكرة إلى سن الرشد
-تضم قائمة المتحدثين خبراء من مؤسسة ليغووورشة سمسم لمناقشة أهمية اللعب للتعلم في الحياة. تضم قائمة المتحدثين أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي/المركز الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا
-13:00 – 16:45، قاعة نكزس - جناح الاستدامة
سلسلة التأثير من إكسبو لايف: كيف يمكننا مساعدة الشباب لتلمُّس طريقهم؟
-جلسة نقاش تتناول التحديات التي يواجهها الطلاب في اختيار المسار المهني
-من بين مبتكري إكسبو لايف المشاركين
-لينك يور بوربس – وهي منصة إلكترونية للوظائف من جامايكا
-بروجيكت يو – مشروع مقره دولة الإمارات حاصل على منحة ويهدف إلى دعم المهارات الحقيقية
-بيكسيس – منصة ويب فرنسية تقدم التوجيه للشباب بشأن المهن
-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف
أسبوع الرياضات الهولندية (13-15 ديسمبر)
-تدعو فعالية اليوم متحدثات بارزات من هولندا ودولة الإمارات إلى الحديث عن أهمية الرياضة للفتيات والنساء، على النحو الذي يُسهم في التمكين والقيادة.
-تضم قائمة المتحدثين كلا من:
-مريم راشد المنصوري، عضو مجلس إدارة جائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة، وعضو مجلس إدارة المؤتمر الدولي لرياضة المرأة
-عبير الخاجة، مدير الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي
-جاكلين كرونينبيرغ، مركز المعرفة
-11:30-13:00، جناح هولندا
الروح الإيجابية: مبادرة من شرطة دبي:
-"تحسين نوعية الحياة - تمكين التناسق المجتمعي، ولأجل مجتمعات سكنية سعيدة"
-برنامج رياضي توعوي تطوعي يهتم بالصحة والتدريب تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي
-09:00-11:00، مركز الصحة واللياقة والعافية
هاكاثون لأجل الأرض "حفل توزيع الجوائز"
-هاكاثون لأجل الأرض هو هاكاثون دولي تنظمه الأمم المتحدة وجناح السويد
-16:00-14:00، ملتقى الأمم المتحدة
للأطفال: معسكر إكسبو الشتوي (12-30 ديسمبر)
-تجربة للعب مخصصة للأطفال من سن ست سنوات إلى 12 سنة
-يمكن للأطفال المشاركة في أنشطة مختلفة وزيارة أجنحة الدول المختلفة في موقع إكسبو 2020 دبي
-10:30، 12:30، 14:30، 16:30، 18:30.
للأطفال: "برينياك" ريمكس مباشر
-العرض الحي الأعظم والأكثر إثارة في مجال العلوم لأول مرة في دبي
-18:30-17:00، منصة اليوبيل
حفل "محاربو الأضواء" لموسيقى البلقان بقيادة سلوبودان تركولجا
-سيكون زوار إكسبو 2020 دبي على موعد مع استعراض فريد من نوعه تقدمه الفرقة الصربية
-19:15، جناح صربيا
سبونج كولا وماثايوس
-استعراض مع فرقة الروك الفلبينية سبونج كولا، وفنان الراب الفلبيني ماثايوس.
-21:00-20:00، منصة اليوبيل
أمسية سيشيل الثقافية
-تحتفل أمسية سيشيل الثقافية بالرقصات الثقافية للأفارقة القدماء
-21:30، مسرح دبي ميلينيوم (وأيضا يوم 16 ديسمبر، الساعة 21:00، منصة الأرض)
16 ديسمبر
اليوم الوطني لبنغلادش
-10:15، ساحة الوصل
اليوم الخامس من أسبوع المعرفة والتعلم:
-سلسلة فعاليات مستقلة |العالم الرقمي: إطلاق فرص جديدة للمرأة والشباب في العالم العربي
-11:00، جناح المرأة
سلسلة إكسبو لايف للتأثير: "سد فجوة البطالة"
-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف
النساء في المنطقة العربية والإسلام: الشاعرات ورواة القصص الذين أحدثوا فرقا في عالمنا
-16:00، جناح المرأة
المجلس العالمي | المباراة الفائزة: عندما يتلقي عالم التعليم مع عالم الألعاب
-16:00، جناح إسبانيا
سلسلة إكسبو لايف للتأثير: "المعرفة في كل مكان"
-17:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف
يوم تكنولوجيا التعليم في جناح إستونيا:
-"دعوة للاستفادة من الوقت الضائع أثناء عملية التعلم"
-12:00 ، جناح إستونيا
كينغ كاظم آند ذا وايلد غوتس
-تقدم جميع العروض على منصة "سيتي روكيت" في جناح الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من فترة ما بعد الظهيرة وبداية المساء
إيقاعات إكسبو:
"حفل محاربو الأضواء" لموسيقى البلقان بقيادة سلوبودان تركوليا
-18:00، جناح صربيا، منصة اليوبيل
الأمسية الثقافية لسيشل
-21:00، منصة الأرض
17 ديسمبر
اليوم الوطني لبوتان
-10:15، ساحة الوصل
اليوم السادس من أسبوع المعرفة والتعلم:
-دعوة لمقابلة المبتكرين من إكسبو لايف - سيناريو
-13:30-14:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف
"إمدادات الطاقة دون إنقطاع: رؤية للمستقبل" – أذربيجان
-11:00- 12:20، جناح أذربيجان
البناء الحديث من أجل مستقبل مستدام
– التركيز على قطاع تنمية الأراضي وتشييد المباني في تنزانيا
-11:00-13:00، جناح تنزانيا
أيام السياحة والثقافة والحرف اليدوية في تونس
-12-15:30-16:00، منصة البحر
باليه "فولكلوريكو الوطني" من بارغواي
-15:30-16:00، منصة البحر
حلفة شوبان الموسيقية في جناح بولندا
-16:00، 18:30، 21:00، جناح بولندا
أولوس كوينتيت
-19:00، منصة الأرض
18 ديسمبر
اليوم الوطني للنيجر
-10:15، ساحة الوصل
اليوم الوطني للبوسنة والهرسك
-16:15، ساحة الوصل
احتفال إكسبو 2020 دبي الرسمي لإضاءة شجرة عيد الميلاد 2020
-18:15- 19:15، ساحة الوصول في الوصل (بين فندق روڤ وجناح القيادة)
حنين عيد الميلاد
-مرات متعددة بدءا من 18:00، ساحة الوصل
اليوم العالمي للغة العربية
-11:30-13:30، مدرج تيرّا
أولوس كوينتيت
-18:00، 18:45، 19:30، جناح إسبانيا
دي جي ميستا جاي – عرض
-20:30-21:30، منصة اليوبيل
ساهرة هلجان وطوفان ديرينس ومجاز
-21:00-23:15، مسرح دبي ميلينيوم
محمد رمضان
-21:00-23:00، منصة اليوبيل