عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إكسبو 2020

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة رافايل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقر إكسبو 2020 دبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقة القوية بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون المتميز بين الجانبين والذي كان من ثماره تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وفق أعلى معايير السلامة والأمن النووي وحظر الانتشار.

واستعرض الجانبان دور إكسبو 2020 دبي في تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات فعالة ومثمرة بين الدول في مختلف القطاعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سعادة رافايل ماريانو غروسي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية وذلك بما يسهم في ضمان استدامة البرنامج النووي السلمي للدولة.

من جانبه أكد سعادة رافايل ماريانو غروسي أهمية التعاون المثمر والبناء بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيداً بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يعد نموذجاً يحتذى على مستوى العالم.

حضر اللقاء سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.