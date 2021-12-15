عبدالله بن زايد يستقبل أمين عام رابطة "الآسيان" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة داتو ليم جوك هوي الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".

جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي بحث العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومجموعة دول الآسيان والفرص الواعدة المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان تنظيم الدولة لإكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في تطوير أطر التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومجموعة دول الآسيان في المجالات كافة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سعادة داتو ليم جوك هوي ..مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ودول رابطة الآسيان والحرص على تعزيز آفاق التعاون المشترك وبناء شراكات مثمرة في العديد من القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.