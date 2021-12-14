"أوبرا الوصل" تزين واجهة برج خليفة

المصدر: غسان خروب

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مع قرب انطلاق عروض "أوبر الوصل" التي تعد أول أوبرا إماراتية، عرضت "دبي أوبرا" على واجهة برج خليفة، الأطول في العالم، جانباً من مشاهد الأوبرا الناطقة بالإنجليزية، والتي ستنطلق عروضها مساء غد الخميس على مسرح دبي أوبرا وتستمر حتى 19 الجاري، حيث تروي "أوبرا الوصل" التي تعد إحدى مبادرات معرض "إكسبو 2020 دبي" ضمن لوحاتها الموسيقية تاريخ الإمارات وإنجازاتها وكذلك تطلعاتها نحو المستقبل.

ويقف وراء "أوبرا الوصل" الكاتبة الإماراتية مها قرقاش والتي تولت صياغة مشاهد الملحمة الأوبرالية، فيما تولى الموسيقار الإماراتي محمد فيروز صياغة جملها اللحنية، بينما تضم أوبرا الوصل أكثر من 100 فنان وموسيقي، سيجسدون عبر ثلاثة مشاهد ما تتمتع به الإمارات من ثراء تاريخي، تبدأ هذه المشاهد من ساروق الحديد الذي استلهم منه شعار معرض "إكسبو 2020 دبي" وصولاّ إلى حاضر الدولة ومستقبلها.

ويشارك في إعداد "اوبرا الوصل" أيضاً السير ديفيد باونتني في الإخراج، بينما يتولى جاستن براون قيادة الأوبرا، التي تطل في أجواء موسيقية، تتمدد على مدار 120 دقيقة.