قرغيزستان تحتفي بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت قرغيزستان بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، يوم الثلاثاء، عبر مجموعة مبهِرة من العروض أقيمت في ساحة الوصل، من ضمنها عرض راقص عامر بموسيقى المجتمعات الجبلية وتقاليدها، فضلاً عن مراسم رفع العلم.

واستقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان أقيلبيك جباروف.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "يروِّج جناح قرغيزستان للبلاد بوصفها مكاناً يزخر بالتاريخ الغني والتنوع الثقافي، وبجمال الطبيعة الذي تتميز به البلاد".

وأضاف معاليه: "يدعو الجناح زواره للانغماس في عبق التقاليد والعادات البدوية الغنية التي تتميز بها قرغيزستان، والمرتكزة منذ قديم الزمان على القيم التي طالما اعتز بها الشعب القرغيزستاني، وهي الفخر والإحسان والتماسك المجتمعي. ويسلّط الجناح الضوء على قرغيزستان التي تستشرف المستقبل، والتي تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات في ما يتعلق بالابتكار، والمعرفة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تتشاركها مع العالم عبر منصة إكسبو 2020 دبي".

وقال أقيلبيك جباروف، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان: "تزخر دولتنا بتاريخ من الثقافة البدوية الفريدة يمتد ألف سنة، وبتقاليد تعود لقرون من الزمن. في العصور القديمة، مر طريق الحرير بأراضينا، فوحّد أناسا بلغات ومعتقدات مختلفة. عمل طريق الحرير على نقل المعارف، والأفكار والثقافات التي أثرت بشكل كبير في تاريخ حضارات الدول الأوراسية ونموها. فلطالما كانت المعرفة والعلوم محركا للتغييرات السريعة".

وأضاف: "في الوقت الحالي، بات من المهم عالمياً تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة، والمستند إلى الأفكار الإبداعية الضرورية في ظل اقتصاد عالي التنافسية وسريع التغير. ويظهر ذلك جليا في إكسبو 2020، الذي جمع معا مشروعات ابتكارية وتقنية لافتة من أكثر من 190 دولة في العالم، والذي يحمل شعاره ’تواصل العقول وصنع المستقبل‘ رمزية عميقة، ويذكّر البشرية بأنه لا يمكن إحراز التقدم بدون العمل المشترك والتعاون. وقرغيزستان ترحب دائما بالتعاون القائم على الثقة والمنفعة المتبادلة مع دول العالم، قريبة كانت أم بعيدة".

وبعد إلقاء الكلمات، انضمت فرقة "كمباركان" الشعبية المرموقة، القادمة من مدينة توكتوغول والحائزة جوائز عدة، إلى فرقة "أك مرال" الراقصة لتقديم عرض ثقافي. وعزف الفنانون ألحانا وطنية على آلات موسيقية تقليدية، مستعرضين بذلك موسيقى منطقة علاء تو الجبلية.

نشطت قرغيزستان في المشاركة في معارض إكسبو الدولية والمتخصصة منذ مشاركتها الأولى في معرض إكسبو المتخصص للعام 1993 في تايجون. وتزخر الدولة بالسلاسل الجبلية الخلابة، والأودية الخضراء، والرعاة البدويين، وقد أسست قطاع سياحة مستداما وبارزا على مستوى المنطقة. أما عاصمتها بشكيك، فهي مركز استراتيجي وبوابة للمسافرين إلى آسيا الوسطى.

يقع جناح قرغيزستان في منطقة الفرص، ويظهِر جمال الطبيعة في البلاد وشعبها الحيوي والمثقف. ويكشف عن الإمكانيات الاقتصادية والسياحية، إلى جانب الآلية التي تستفيد بها قرغيزستان من تطوير الابتكارات، والمعارف، والاستخدام الواسع لتقنية المعلومات. ويعرض الجناح أيضا تاريخ الشعب القرغيزستاني، وتقاليده، وتراثه الثقافي، ويتيح فرصة شراء تذكارات فريدة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وطبيعية متنوعة.