إكسبو 2020 دبي يحتضن ديربي استعراضياً بين أتلتيكو وريال مدريد

المصدر: وام

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نظمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليجا" على ملاعب اللياقة والرياضة بـ"إكسبو 2020 دبي" مباراة استعراضية تمثل ديربي مدريد الإسباني الشهير بين مجموعة من اللاعبين يمثلون عناصر من مواهب أكاديمية "لاليجا" الإسبانية في دبي مع مجموعة أخرى من الإعلاميين وصناع المحتوى، حيث قاد الأول لويس جارسيا نجم أتلتيكو مدريد السابق، وقاد الثاني فرناندو سانز نجم ريال مدريد السابق.

وأقيمت المباراة الاستعراضية على هامش برنامج "لاليغا للواعدين" الذي أطلقته الرابطة في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا، تماشياً مع التزامها بتطوير المواهب والتميز في كرة القدم.

وعبر فرناندو سانز نجم ريال مدريد السابق، والذي يشغل أيضاً منصب مدير العلاقات المؤسسية الدولية في "لاليغا" عن سعادته بالتواجد في إكسبو 2020 دبي على مدار 3 أيام متتالية، مؤكداً أنه يعتبره أحد أفضل المعارض التي زارها في حياته.

وكشف سانز عن ارتباطه بدولة الإمارات ودبي تحديداً، نظراً لأنه عاش فيها مع عائلته حوالي ست سنوات، ومنذ ذلك الوقت وهو يشعر بأنه جزء من دبي، وبالتالي فإن "إكسبو 2020 دبي" يعتبر مثالاً على الكيفية التي ينبغي أن يتطلع بها الإنسان نحو المستقبل.

ونفس المشاعر أكدها لويس جارسيا نجم إتلتيكو مدريد السابق وسفير "لاليغا" أيضاً الذي أشار إلى أن تواجده في "إكسبو 2020 دبي" أتاح له الفرصة لزيارة العديد من الأجنحة وحضور الكثير من الفعاليات، وقال: استمتعت جداً بهذه التجربة، وحظيت بفرصة تناول العديد من المأكولات المختلفة التي تنتمى لعدة دول.

واتفق النجمان السابقان على أن تجربة إقامة أول مكتب لـ"لاليغا" في الإمارات والذي يمثل أول مكتب خارج إسبانيا تحديداً كانت خطوة إيجابية مثمرة وكانت بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من فرص التعاون وتدشين مجموعة أخرى من المشروعات والفعاليات في المنطقة ككل.