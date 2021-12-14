إكسبو 2020.. مستقبل التعليم في الإمارات "مخصص" يناسب شخصية الطالب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور علي اليافعي، مستشار وزير التربية والتعليم لتقنية المعلومات في دولة الإمارات، خلال ندوة في إكسبو 2020 دبي اليوم (الثلاثاء)، أن مستقبل التعليم في الإمارات سيركز على تعليم "مخصص"، يناسب شخصية الطالب واهتماماته، ويتمتع بالمرونة التامة من حيث الجانبين الأكاديمي والمهني، بحيث يكون المجتمع والمؤسسات التعليمية جزءاً من نظام التعليم، مع الاعتماد على التعاون والتشاور المستمر لتحقيق أفضل النتائج.

وشارك الدكتور علي اليافعي، مسؤولين وخبراء وصناع قرار ومبتكرين دوليين رؤية دولة الإمارات لمستقبل التعليم خلال ندوة عُقدت في جناح موانئ دبي العالمية، حيث تفاعل الحضور مع الرؤية الواضحة للدولة في مجال تطوير قطاع التعليم بالاعتماد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من البنية التقنية المتطورة في الدولة.

وتحت عنوان "ريادة دولة الإمارات في مجال التعليم: تحقيق أجندة 2030"، تحدث الدكتور اليافعي عن أهمية التخطيط المسبق لتوفير البنية التحتية المتطورة، التي ساعدت على تحقيق الدولة نتائج مبهرة في الانتقال للتعلم عن بعد في فترة قياسية خلال الجائحة، مستفيدة من الاستجابة السريعة وتوفير الحلول التقنية التي مكّنت الجميع من تبنيها بسرعة والعمل الوثيق مع الأهالي والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

وأضاف أن مستقبل التعليم في دولة الإمارات سيركز على تعليم مخصص، يناسب شخصية الطالب واهتماماته، ويتمتع بالمرونة التامة من حيث الجانبين الأكاديمي والمهني، بحيث يكون المجتمع والمؤسسات التعليمية جزءاً من نظام التعليم، مع الاعتماد على التعاون والتشاور المستمر لتحقيق أفضل النتائج.

وشدد الدكتور اليافعي على أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة والمبتكرين وأصحاب القرار وأهالي التلاميذ في تبني أفضل الممارسات وتسخير التقنية لتوفير فصول دراسية ذات بيئة صحية ومثالية، وأيضا التعاون للوصول في المستقبل إلى نظام تعليم يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتوقع الدكتور اليافعي أن يعتمد التعليم في المستقبل على روبوت يرافق التلميذ دائما ليقدم له ما يحتاجه من معلومات ويقدم له العلوم في قالب سلس وممتع.

وفي سياق متصل، عُقدت فعاليات أمس الاثنين من القمة العالمية للتعليم في مركز دبي للمعارض بقيادة دبي العطاء، وبالشراكة مع إكسبو 2020 دبي وبالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، حيث ناقش صانعو السياسات والمعلمون وغيرهم من المهنيين التربويين أهمية الابتكار في التعليم.

وألقى الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، كلمة بعنوان "لا تسقط عندما يمكنك الطيران - أهمية الرفاهية في التعليم وفي الحياة".

وركز الدكتور عبد الله الكرم، على أهمية تقوية الجناحين ليتمكن الطائر من الوثوق في نفسه، وليس بالغصن الذي سيقف عليه، حيث أن التعليم الصحيح والمبتكر يمكّن الطالب من النجاح في حياته المهنية.

وتضمنت الكلمة أهمية تطوير التعليم بما يصب في مصلحة الأجيال المقبلة، والاستفادة من هذا التجمع العالمي للتعاون في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشار الدكتور عبد الله الكرم إلى أهمية انعقاد قمة ريوايرد في الوقت الذي تحتفل فيه دولة الإمارات بخمسين عاما على تأسيسها وبالتزامن مع استضافة إكسبو 2020 دبي.



وتناول المشاركون الدور الذي يلعبه الابتكار في مواجهة التحديات المعقّدة وغير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم، سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي. ومع وجود إجماع واسع بخصوص ضرورة الابتكار في التعليم من صانعي السياسات والمعلمين وغيرهم من المهنيين التربويين، يبقى السؤال المطروح هو كيفية تحديد العوائق الرئيسية أمام الابتكارات، سواء على مستوى السياسات أو مستوى التنفيذ، أو في أي موضع آخر. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا تجربة تغييرات هيكلية كبيرة في النظم التعليمية على نطاق عالمي، وأنظمة التحول. وناقشت الجلسة الإجراءات الشجاعة والجريئة التي يتعين على القادة العالميين وصناع القرار في جميع أنحاء العالم اتخاذها لمواجهة التحديات الهيكلية الرئيسية للابتكار في التعليم في أنحاء العالم.