إيقاعات القبائل.. البنغرا والجاز والسكا بانك تصدح في إكسبو 16 الجاري

المصدر: البيان

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من الإيقاعات الأفريقية، إلى المزيج اللاتيني، ونغمات البنغرا الهندية، والجاز، والسكا بانك أند فانك، يُقدّم مهرجان إيقاعات إكسبو الفريد، إيقاعات القبائل "ترايب بيتس"، التي ستنطلق فعالياتها على منصة اليوبيل يوم 16 ديسمبر الجاري، وتضم مزيجاً متنوعاً من المواهب العالمية الرائعة.



ويمكن للجمهور أن يتطلّع إلى مزيج فريد من الإيقاعات الأفرو-برازيلية في حديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي. يشمل ذلك إيقاعات ديناميكية، وموسيقى البيغ باند فانك، وعزفا على آلة الساكس. وأضاف فريق "بيكسيغا 70"، المؤلف من 10 أعضاء اجتمعوا معا للمرة الأولى عام 2010، أسلوبه غير التقليدي الخاص إلى الموسيقى الأفريقية والبرازيلية.



أما فرقة "ريد بارات" العالمية الرائدة، التي تنحدر من بروكلين في نيويورك ويتصدرها عازف الإيقاع ساني جين، فستواصل الحفل بمزيجها الحماسي الذي يدمج بين نغمات البنغرا من شمال الهند والسكا بانك أند فانك.



الفنان والمنتج الموسيقي التونسي المعروف سفيان بن يوسف، والشهير باسم "عمّار 808"، سينقل الجمهور أيضا إلى عالم موسيقي ساحر جديد من خلال مزيج مميز يجمع بين صوت آلة الطبل المعروفة باسم "تي آر 808" والأصوات والإيقاعات المعروفة لدى بلدان المغرب العربي.



واكتسب سلوبودان تركولجا وفرقة بالكانوبولس شهرة واسعة لترويجهما لموسيقى البلقان التقليدية من خلال نهجهما الموسيقي الحديث والمتميز، والذي ينقل بدون عناء أسلوب تركولجا البيزنطي.



أما "سطوة 3000"، الدي جيه المتعدد المواهب والمؤسس المشارك لقناة "باربو تي في"، فيعرف كيف سيلهب حماس الجمهور عبر مزج من إيقاعات موسيقى "الهيب هوب" وموسيقى "آر أند بي"، وموسيقى البوب الإلكترونية (الإليكترو).



تنطلق فعاليات "ترايب بيتس" في حديقة اليوبيل يوم 16 ديسمبر من الساعة 17:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيكون الدخول مجانا لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي؛ ولكن يُنصح رواد الحفل بالوصول مبكرا.

