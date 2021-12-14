نهيان بن مبارك: مشاركة البرازيل في إكسبو 2020 تعكس رؤيتها المستقبلية للتنوع الحيوي

المصدر: وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي أن الإمارات والبرازيل تربطهما علاقات تعاون وصداقة وثيقة تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر إكسبو 2020 دبي أمس معالي الدكتورة داماريس ريجينا ألفيس وزيرة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان في البرازيل.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن "مشاركة جمهورية البرازيل الصديقة في إكسبو 2020 دبي تشكل إضافة نوعية لأهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تنظمه الإمارات بما يعرضه جناح البرازيل بتصميمه الفريد من رؤية مستقبلية للتنوع الحيوي لا سيما المدن المستدامة والاقتصاد الأخضر وكفاءة استخدام الموارد بصفتها وسائل لتحقيق النمو والتنمية المستدامة".

وأضاف معاليه أن "دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع جميع دول العالم انطلاقا من مبادئها الراسخة في التسامح والسلام والتعايش والأخوة الإنسانية بما يحقق الازدهار والاستقرار العالمي"، مشيراً إلى أن "إكسبو 2020 دبي فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات ووضع الحلول المبتكرة لها بمشاركة جميع دول العالم لخير الأجيال المقبلة والإنسانية جمعاء".

من جانبها، أكدت معالي الدكتورة داماريس ريجينا ألفيس حرص بلادها على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة لا سيما التكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والزراعة والمدن المستقبلية إضافة إلى الاستفادة من تجربة الإمارات في مجال التسامح والسلام وتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية.

وأشادت معاليها بجهود الإمارات في تنظيم إكسبو 2020 دبي باحترافية وكفاءة عالية وما قدمته للعالم من نموذج متفرد في تنظيم الفاعليات الدولية الكبرى واستضافة أكثر من 192 دول من حول العالم تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".