اليوم وغداً في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، يومي 14و15 ديسمبر الجاري، الكثير من الأنشطة والفعاليات الدولية والتعليمية والبرامج الفنية والترفيهية الممتعة، أبرزها:





14 ديسمبر



اليوم الوطني لجمهورية قيرغيزستان

-10:15، ساحة الوصل



الاجتماع 169-للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض (BIE)

-ينعقد اجتماع اللجنة العمومية الـ 169 للمكتب الدولي للمعارض افتراضيا في الساعة الـ 3 مساء بتوقيت دبي

-ننصح كافة وسائل الإعلام بحضور الاجتماع، حيث تتضمن أجندة الفعاليات كلمة لمعالي ريم الهاشمي.

-يرجى العلم، أنه لكي تتمكنوا من الانضمام لحضور المؤتمر، يتوجب عليكم تقديم طلب مسبق لتسجيل الحضور قبل نهاية اليوم الإثنين 13 ديسمبر، وبأسرع وقت ممكن. وللمزيد من المعلومات، يرجى منكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: press.office@expo2020.ae

لمحة عن الأجندة:

-افتتاح إكسبو 2020 دبي: وفد دولة الإمارات العربية المتحدة

-تقرير حول تطورات إكسبو 2025 أوساكا-كانساي: وفد اليابان

-تقرير حول تطورات ترينالي ميلان 2022: وفد إيطاليا

-تقرير حول تطورات معرض البستنة 2022 أمستردام- آلميره: وفد هولندا

-تقرير حول تطورات معرض البستنة 2023 الدوحة: وفد دولة قطر



اليوم الثالث من أسبوع المعرفة والتعلم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

-مشروع المعرفة "مستقبل المعرفة"

-جلسة عمل إقليمية مغلقة للشباب في مركز الأمم المتحدة، تنعقد ليومين (تستعرض مجموعة من الشباب من كافة أنحاء المنطقة العربية)

-تهدف ورشة العمل للسماح للشباب باستكشاف الأفكار المبتكرة لحل تحديات التطور والمعرفة عبر تسليحهم بالمهارات الجانبية اللازمة للمستقبل، وقيادة محادثات نشطة بين الشباب وصناع القرار

حوارات المعرفة

-تستضيف الفعالية خبراء المعرفة، وصناع السياسات، والعلماء، والمفكرين، والأكاديميين، وأصحاب الرؤى المستقبلية من كافة أنحاء العالم. هذه السلسلة من المحادثات، يقودها إصراربرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على تأسيس المزيد من السبل الجديدة لنقل ونشر المعرفة، مع المساهمة في الوقت نفسه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

-تم تحضير الموضوعات بالتماشي مع شعار أسبوع المعرفة والتعلم (مستقبل التعليم، والعمل؛ والمهارات والتعليم والتدريب التقني والمهني؛ وأنظمة التعليم/المعرفة غير الرسميين)

-جلسة وزارية، 12:00-13:30

-حوارات المعرفة 14:00-15:00

-جلسة عالية المستوى: 18:00-20:00

-تقام جميع الجلسات في مركز الامم المتحدة



منطقة أفضل الممارسات

-مهارات المستقبل: ابتكار فرص شاملة لجميع الفتيات الأفريقيات

-ستستكشف الجلسة كيف يمكن للابتكار وتصميم الفكير قيادة الفتيات لتطوير قدرات القرن الحادي والعشرين

-تم تنظيم وإدارة الجلسة من قبل الاتحاد الأفريقي-المركز الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا

-15:00، ركن BPA



تعليم رواية قصص الاعتزاز بالنفس، لمحو الأمية المعلوماتية في عصر الإعلام الرقمي

-تعرفوا على الدور الذي يلعبه التعليم في احتضان المهارات اللازمة لفحص القصص الرقمية التي نختبرها يوميا

-ستستكشف الجلسة أيضا التساؤل حول الكيفية التي يمكن من خلالها للمصادر الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمعاهد التعليمية التعاون بفعالية لضمان أن محو الأمية المعلوماتية هو نقطة الارتكاز بالنسبة للتعليم

-15:35، منطقة المواهب في قمية "ريوايرد"، مركز دبي للمعارض



المجلس العالمي: أسبوع المعرفة والتعلم "تسليح الشباب لتحقيق الازدهار"

-سيناقش قادة الفكر، وأصحاب الرؤى وصناع التغيير، كيف يمكننا توفير نظام تعليمي يمكنه أن يجهز الأطفال لعالم الثورة الصناعية الرابعة

*المتحدثون:

-الدكتور كولين كينيدي، رئيس قسم التعليم وأخصائي أول الابتكار في المقر الرئيسي لكرييتيف

-16:00-18:00، جناح تيرّا



سلسلة التأثير من إكسبو لايف

-مساعدة المدارس على جعل التعليم ممتعا وذا معنى

-انضموا لهذه الجلسة النقاشية التي تلقي الضوء على الحلول البتكرة التي تركز على الكيفية التي تساعد بها التقنيات العصرية في لفت انتباه الطلاب، وإعادة شحن رغبتهم في التعليم

-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



عولمة التعليم الإسباني

-بمناسبة أسبوع المعرفة والتعلم، ستجتمع معا مجموعة من أهم الجامعات في إسبانيا، لاستعراض نوعية التعليم التي يقدمها نظام التعليم الإسباني

-للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المسؤول الإعلامي لجناح إسبانيا

*فعاليات أخرى تشمل:



الرؤى والرحلات

-الحضور: آنا برنابيتش، رئيسة وزراء صربيا

-12:00-13:00، جناح المرأة



مؤتمر البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لأجل أهداف التنمية المستدامة 2030

-13:00-16:00، مركز أعمال سلوفينيا، القاعة الرئيسية، جناح سلوفينيا



أوركسترا "كونسيرفيتوار" الإيطالية

-استمتعوا بمجموعة من أفضل المقطوعات الموسيقية التي تقدمها الأروكسترا السيمفونية الإيطالية تكريما لكبار الملحنين الإيطاليين

-يتضمن برنامج الحفل مقطوعات من أعمال جياوشينو روسيني، وجوسيبي فيردي، وبيلليني، وجياكومو بوتشيني

-15:30، الوصل



الحفل الموسيقي للفنان وليد الشامي

-20:30، منصة اليوبيل



15ديسمبر



اليوم الوطني لمملكة السويد

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الرابع من أسبوع المعرفة والتعلم



أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

– "جلب المعرفة والتعلم للعالم"، بالتعاون مع دبي العطاء

-تدعو الفعالية الجمهور للمشاركة في رحلة تجريبية تعكس مراحل التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة الشباب

-13:00-16:45، جناح نيكزوس للإنسان وكوكب الأرض

سلسلة التأثير من إكسبو لايف:

-كيف يمكننا مساعدة الشباب للعثور على طريقهم

-جلسة نقاشية حول التحديات التي يواجهها الطلاب في اختياراتهم المهنية، لحل مشكلة عدم التوافق بين رحلة البحث عن عمل وإيجاد الوظيفة الهادفة

-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



سلسلة الاستثناءات- فعاليات كارتييه

-اليونيسكو: المجتمعات والسياسات: الفرصة للازدهار: خلق إمكانية الوصول للتعليم في خضم الكوارث

-10:30-11:30، جناح المرأة



كشف الأسرار غير المحكية عن جمال تنزانيا- تنزانيا التي لا تنسى



-اكتشفوا جواهر تنزانيا المخفية، في هذه الفعالية التي تكشف عن الوجهات السياحية المثيرة في هذا البلد

-11:00، جناح تنزانيا



سلسلة الاستثناءات

-مناقشة مستقبل العمل بالنسبة للنساء

-16:00-17:30، جناح المرأة



الروح الإيجابية: مبادرة من شرطة دبي

-تحسين نوعية الحياة- تمكين التناسق المجتمعي، ولأجل مجتمعات سكنية سعيدة

-انضموا لهذا البرنامج الرياضي، والتوعوي والصحي الذي ينظم تحت رعاية الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

-من 09:00-11:00، مركز الصحة واللياقة والعافية



زيارة عالية المستوى لمعرض الأمم المتحدة-دولة الإمارات العربية المتحدة

-سعادة يعقوب الحوسني، مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية ، و 30 من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

-11:00، مركز الأمم المتحدة



هاكاثون لأجل الأرض "حفل توزيع الجوائز"

-هاكاثون لأجل الأرض، فعالية من تنظيم الأمم المتحدة وجناح السويد

-14:00-16:00، مركز الأمم المتحدة



"برينياك" ريمكس مباشر

-ارتدوا نظارات الحماية واستمتعوا برحلة في الأفعوانية عبر هذا العرض العلمي الترفيهي الذي يحط رحاله للمرة الأولى في دبي

-17:00-18:30، منصة اليوبيل



"حفل محاربوا الأضواء" الموسيقي

-استمتعوا بالأداء الموسيقي الفريد من نوعه، لهذه الفرقة الصربية، التي ستقدم عرضها الأول في إكسبو

-19:15، جناح صربيا



حفل الدي جي "ماثايوس"

-استمتعوا بطاقم موسيقي مع مغني الراب الفلبيني، وكاتب الأغاني والمنتج الموسيقي والدي جي

-20:00-21:00، منصة اليوبيل