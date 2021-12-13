"إلها".. نجمة تتألق في سماء إكسبو 2020

المصدر: البيان

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أجواء احتفالية مبهجة، تعِد بها الفنانة الفلبينية الصاعدة "إلها" زوار إكسبو 2020 دبي، حيث ستقدم لزوار الحدث الدولي على مسرح دبي ميلينيوم يوم الجمعة، 17 ديسمبر في تمام الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، حفلاً تمزج فيه أداءها الغنائي المميز مع موسيقى الفانك.

ورغم بلوغها 17 عاماً فقط، إلا أن إحساسها العالي عند الغناء بلغتها الأم، صنع اسمها وجعلها ذائعة الصيت. وبعد أن بات اسمها مألوفاً في عام 2015 حين فازت بلقب مسابقة "ذا فويس كيدز"، أطلقت مغنية الآر آند بي والبوب أول ألبوماتها بعنوان "إلها"، إلى جانب أغانيها المنفردة الأكثر مبيعاً، على غرار ساساندوين، وإيموشنز، ولوف أون توب.

وبعد أن ظهرت في العديد من البرامج الموسيقية العالمية، منها برنامج "ليتل بيغ شوتس" لستيف هارلي، حيث أدت "شانديلير" لسيا، تعمل "إلها" في الوقت الحالي على استحداث طريقة أكثر تطوراً في موسيقى الآر آند بي، والبوب، والنيو سول مع كلمات أغاني وصفتها المطربة الفلبينية بكونها "اعترافات رومانسية".

وتُعد "إلها" حاليًا واحدة من أطول سلاسل برامج المنوعات التي تُعرض في أيام الآحاد في الفلبين باسم "حفلة كل النجوم بعد ظهر يوم الأحد"، بعد أن اجتازت العديد من الديموغرافيات. وتسعى لتكون مؤدية شاملة، معبرة عن عدم احتمالها الانتظار حتى تظهر لأول مرة أمام الجماهير في دبي.

وقالت إلها: "هذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها أداءً في منطقة الشرق الأوسط، وأنا متحمسة للغاية للقاء الجماهير الذين لم يعودوا إلى وطنهم الفلبين منذ فترة بسبب الجائحة، لتشجيعهم وبث روح بينوي الحقيقية لأعياد الميلاد فيهم".