ميسي يزور إكسبو 2020 دبي ويبدي انبهاره بجناح الإمارات

المصدر: وام

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زار قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي معرض إكسبو 2020 دبي، بعد عصر اليوم، في جولة سريعة تفقد خلالها عددا من الأجنحة والمعالم، على رأسها جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.

والتقي ميسي خلال زيارته لجناح دولة الإمارات مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومع معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وقام بالتوقيع في دفتر زيارات الجناح، معبراً عن سعادته بالقيام بهذه الزيارة ومبدياً انبهاره بما شاهده.

كما قام النجم الأرجنتيني، سفير إكسبو 2020 دبي، بالالتقاء مع مجموعة من المواهب الكروية في شلالات إكسبو، من الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، بينما قام هو بمداعبة الكرة وسط صيحاتهم.

ولم ينس اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته من مجلة "فرنس فوتبول" منذ أيام قليلة زيارة جناح بلاده، والالتقاء مع المسؤولين هناك، قبل أن يقوم بجولة سريعة داخل أروقة المعرض مستقلا سيارة كهربائية صغيرة، مختتما جولته بزيارة المركز الإعلامي للمعرض.

واكتظ المعرض بالمئات من محبي النجم الأرجنتيني الذين حرصوا على متابعته خلال الجولة والتقاط الصور التذكارية له.

واختير ميسي في أكتوبر من عام 2019 كأول سفير دولي لـ"إكسبو 2020 دبي"، من أجل أن يمارس دوراً بارزاً ضمن داعمي الحدث العالمي وقتها، وذلك لدعم أهداف "إكسبو 2020 دبي الرامية إلى ترك بصمة دائمة في درب التقدم البشري، وبناء مستقبل أفضل، وغرس قيم التغيير الإيجابي.