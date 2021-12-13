إعلان نتائج مؤشر المعرفة 2021.. الإمارات الأولى عربياً والـ11 عالمياً

المصدر: غسان خروب

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احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً على مؤشر المعرفة للعام 2021، فيما حازت المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم متقدمة 4 مراتب عن مؤشر 2020.

وأعلن جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نتائج مؤشر المعرفة للعام 2021، خلال الحفل الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، في جناح الفرص بإكسبو 2020 دبي، للإعلان عن نتائج المؤشر، والتي بينت احتلال سويسرا للمركز الأول عالمياً على المؤشر للعام الخامس على التوالي، تلتها السويد، ثمَّ الولايات المتحدة وفنلندا وهولندا.

وقال خالد عبدالشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن المؤشر غطى 154 بلداً، من بينها 16 بلداً عربياً، كما شهدت قائمة الدول المشاركة في المؤشر دخول دول جديدة لأول مرة وهي العراق وفلسطين والسودان.