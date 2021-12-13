ميسي يزور جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي، تصوير: سالم خميس

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زار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم كرة القدم العالمية ولاعب نادي باريس سان جيرمان والسفير الدولي لإكسبو 2020 دبي جناح الإمارات في موقع الحدث الدولي.

وظهر نجم منتخب التانغو وهو ينهي زيارته للجناح ويتجول بين أروقة "إكسبو2020"، كما سيشارك بعد قليل في فعالية شطرنجية في ساحة الوصل ، و سيزور جناح الارجنتين.

وتم اختيار ليونيل ميسي، ليكون سفيراً دولياً لإكسبو 2020 دبي، لدعم أهداف «إكسبو» الرامية إلى ترك بصمة دائمة في درب التقدم البشري، وبناء مستقبل أفضل، وغرس قيم التغيير الإيجابي

ويُعد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة الشهر الماضي وعزز رقمه القياسي بوصفه أكثر اللاعبين تتويجاً بالجائزة، أحد دعاة أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وسفير اليونيسف للنوايا الحسنة، وهو أحد أبرز وأشهر لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، إذ يزيد عدد متابعيه على موقع «إنستغرام» لوحده 289 مليون متابع، و105 ملايين متابع على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ما يجعله من أكثر اللاعبين تأثيراً في كرة القدم في هذا العصر.