2800 زائر لمنصة مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار 2800 من الجمهور والزوار من بينهم وفود من شرطة واشنطن الأمريكية والقنصلية الإيطالية لدى الدولة على مدى 7 أيام منصة مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بجناح فزعة في إكسبو 2020 دبي للتعريف بخدمة "فرصة أمل" والتي تتيح طلب العلاج لمتعاطي المواد المخدرة بطريقة تضمن السرية التامة.

وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي أن هذه الخدمة الرقمية التي تقدمها شرطة أبوظبي تتيح طلب العلاج لمتعاطي المواد المخدرة بطريقة تضمن السرية التامة و تقدم برامج توعوية من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار الآفة، مشيراً إلى انه يمكن الدخول عبر الموقع الالكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للاطلاع على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج www.adpolice.gov.ae أو

https://forsa.adpolice.gov.ae/ar.

وأكد المقدم محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات منطقة العين أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي على مد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج، والتوعية بأضرار المواد المخدرة والآثار المترتبة على إدمانها في كافة وسائل الاعلام إلى جانب التعريف بـ"فرصة أمل"، وبث الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تركز على تعزيز مبدأ الرفض الذاتي للمواد المخدرة.