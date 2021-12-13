"سيتريد" يستعرض في إكسبو 2020 دبي تحديات القطاع البحري عالمياً

المصدر: بشار باغ

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يستعرض "مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري" الذي انطلق اليوم (الإثنين) في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020، أبرز توجهات وتحديات القطاع البحري عالمياً.

ويأتي المؤتمر ضمن "أسبوع الإمارات البحري"، الذي يستمر حتى الخميس 16 ديسمبر الجاري.

ويوفر الأسبوع فرصاً مهمة للمشاركين للالتقاء بعدد من أبرز قادة الفكر، وبناء شراكات مستدامة، فضلاً عن تبادل الآراء والأفكار حول آخر التطورات في الصناعة.

ويجمع أسبوع الإمارات البحري عدداً كبيراً من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، ويتضمن عدة فعاليات أبرزها «مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري» من 13 إلى 15 ديسمبر في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، ومؤتمر «شيب تيك» ومؤتمر «تي. أو. سي. الشرق الأوسط» حيث يتطرق جدول الأعمال إلى العديد من القضايا المهمة مثل سلامة البحّارة، وسلاسل الإمداد والتوريد المستقبلية، والرقمنة والبيانات، وآخر التطورات في القوانين واللوائح، وإزالة الكربون من القطاع البحري، والشحن المستدام، وغيرها من موضوعات حيوية.