"إسلامية دبي" تطلق مبادرة الشبكة العالمية للتواصل الحضاري من إكسبو 2020

المصدر: مرفت عبد الحميد

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تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، اليوم (الإثنين) مبادرة الشبكة العالمية للتواصل الحضاري، ضمن فعاليات قمة "ريوايرد" للتعليم في إكسبو 2020 دبي.

وقال الدكتور حمد الشيباني مدير الدائرة، إن "مبادرة الشبكة العالمية للتواصل الحضاري تهدف إلى أن تكون المنصة الرقمية الأولى عالمياً التي تجمع المهتمين بموضوعات التواصل الحضاري وخبراء السلام والأكاديميين من أجل ترسيخ قيم التسامح وتعزيز التواصل بين الثقافات والحضارات العالمية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتعرف إلى التجارب الرائدة في هذا المجال ونشرها على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور الشيباني: إن "إطلاق الشبكة العالمية للتواصل الحضاري يأتي في إطار تعزيز مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي على خارطة السلام العالمية، والتأكيد على دورها الرئيس في ترسيخ الروابط الإنسانية".

وأوضح أن "أهداف الشبكة تتمثل في بناء شبكة عالمية للتسامح تضم في عضويتها المفكرين وخبراء السلام والأكاديميين والمتخصصين والمؤثرين الاجتماعيين والجمعيات والجهات الدولية والمحلية المعتمدة وأصحاب القرار، بهدف تبادل المعارف والخبرات والتجارب التي من شأنها تعزيز وترسيخ قيم ومبادئ التواصل الحضاري وتقبل الاخر في المجتمعات، وتسهم في تحقيق التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل بناء شراكات بين المؤسسات المحلية والمؤسسات الأكاديمية والجامعات خدمةً لنشر ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم أجمع".



8 فئات للعضوية

وأشار الدكتور الشيباني إلى أن "فئات العضوية للشبكة العالمية للتواصل الحضاري تشمل: فئة المؤسسات الحكومية وفئة المبادرات الفردية والمجتمعية والحكومية وفئة الشباب وفئة المنصات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الرقمية وفئة الجهات الحقوقية والإنسانية ومؤسسات العمل الخيري وفئة مؤسسات القطاع الخاص وفئة الدراسات والبحوث العلمية وأخيراً فئة الجامعات والمؤسسات التعليمية".