نحو عالم أفضل.. برامج إكسبو 2020 تدعم مشاريع الرفاه الصحي للمجتمعات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

من أجل عالم يحصل فيه كل فرد في كل مكان على خدمات صحية لائقة، يدعم إكسبو 2020 دبي، المشاريع التي تحقق الرفاه الصحي للمجتمعات، ويسلط الضوء على حزمة من الحلول المبتكرة التي تساعد على تقوية أنظمتنا الصحية لضمان توفير نظم صحية عادلة وقادرة على الصمود.



ويسلّط إكسبو 2020 دبي الضوء على بعض من مشاريع برنامج إكسبو لايف للمبتكرين العالميين، ومشاريع برنامج أفضل الممارسات العالمية في إكسبو، التي تساعد بالفعل على ضمان تلبية كافة الاحتياجات الطبية لكل فرد على قدم المساواة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، الموافق لـ 12 ديسمبر من كل عام.



ومنذ 2016، وعقب إجراء عملية تقييم شامل ترتكز على خمس دورات اختيار، استطاع برنامج مِنح الابتكار المؤثر من إكسبو لايف، وضع قائمة مختصرة لمنظمات من 76 دولة، وقدم لها منحاً تتراوح بين 100,000 حتى 500,000 دولار أمريكي. وبدعم من برنامج الشراكة والابتكار العالمي لإكسبو لايف، سيحظى الجميع بفرصة المشاركة شخصياً في جناح "مبدعون في الخير" من إكسبو لايف، جنباً إلى جنب 15 جهة أخرى مستفيدة من المنح المقدمة، التي تندرج تحت "مشاريع مبتكري إكسبو لايف العالميين"، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المعرفة والتعلم، الممتد في الفترة ما بين 12 حتى 18 ديسمبر.



جي آي سي ميد، الكاميرون

تهدف "جي آي سي ميد" إلى الحدّ من معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي وعنق الرحم في المجتمعات التي تعاني نقصاً في الخدمات، والمناطق الريفية التي تفتقر عموما إلى خدمات رعاية مرضى السرطان، وذلك عبر تدريب العاملين في مراكز الرعاية الصحية في المناطق الريفية، على استخدام منصتها المبتكرة ونظام ميكروسكوب رقمي على الهواتف الذكية، وهو ما سيتيح للنساء اللاتي يعشن في المناطق النائية، الحصول على الفحص والتشخيص بشأن هذه السرطانات في مراكز الرعاية من متخصصين طبيين.



أبون، بنغلاديش

تعمل "أبون" على تطوير برنامج لتوفير خدمات ومنتجات رعاية صحية لعمال مصانع الأقمشة في بنغلاديش، وينتج عنها زيادة إمكانية الوصول للخدمات الرئيسة بتكلفة أكثر فعالية مقارنة بأسعار السوق.



آيز هيلث

توزع آيز هيلث، المشاركة ضمن مشروعات إكسبو لايف و برنامج أفضل الممارسات العالمية،"مجموعة أدوات ولادة نظيفة" في حقيبة تكلفتها 3 دولارات أمريكية فقط، حيث تحتوي الحقيبة على أدوات بسيطة لتجهيز العاملين في مجال الرعاية الصحية بالإمدادات والمهارات والثقة الأساسية اللازمة لتقديم ولادة نظيفة وآمنة، بغض النظر عن ظروف المرفق الطبي ذاته.



أُسّست آيز هيلث في 2010 لتعزيز الأحوال الصحية للمرأة والحفاظ على كرامتها بطريقة بسيطة. تتولى آيز هيلث مهام تصنيع المنتجات الصحية وتوزيعها بتكلفة ميسورة وبجودة عالية، صممت بعناية لتلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة وللمرافق الصحية في المناطق منخفضة الموارد. تكلفة المنتج الأساسي 3 دولارات أمريكية للحصول على حقيبة "مجموعة أدوات ولادة نظيفة" وبها المكونات الأساسية المُوصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية للحد من مخاطر العدوى، وتأتي الحقيبة معبأة في جراب قابل للتحلل، ويمكن للأمهات إعادة استخدامها كحقيبة.



بابل، رواندا

تأسست "بابل رواندا" رسميا بتاريخ سبتمبر 2016 باعتبارها امتدادا لشركة بابل البريطانية لتحسين تيسيير سُبل وصول السكان الريفيين والمستضعفين إلى الرعاية الصحية في رواندا، من خلال تطبيق بابل الرقمي للمشورة الطبية الحاصل على براءة اختراع، والمتمثل بـ "خدمات الاستدعاء" المصمم ليعمل على الجهاز المحمول.



كولار ، ألمانيا

طُور مشروع "كولار" في ألمانيا وجرى تطبيقه في كينيا، ويهدف إلى تعميم فكرة المبردات التي تعمل بشكل مستقل عن الكهرباء، بالاعتماد على تكنولوجيا التبريد القائمة على الماء بنسبة 100%، لتمكين المرافق الصحية في المناطق النامية غير المتصلة بشبكة الكهرباء من تخزين الأدوية واللقاحات المنقذة للحياة على نحو موثوق.



إيديباتيك ، المملكة المتحدة

"سمايل" من شركة أيدياباتيك، وهو نظام لتبريد وإيصال لقاحات الميل الأخير، والذي يحد من إهدار اللقاحات التي تفسد أثناء عملية نقلها. حيث يتسم تصميمه بالبساطة بحيث لا يتطلب أي تدريب تقريبا للاستخدام، فهو عبارة عن حقيبة محمولة خفيفة الوزن، كذلك يمكن حملها بواسطة موظفي الرعاية الصحية والطائرات بدون طيار.



"فير تو"، إثيوبيا

"فير تو" هي شركة خدمات طبية رقمية متكاملة، تستخدم الحوسبة الذكية لحل بعض أكبر التحديات التي يواجهها مجال الرعاية الصحية، ويدعم برنامج التمويل المؤثر التابع لإكسبو لايف الجهود اللازمة لتطوير نموذج يمكن تطبيقه في جميع أنحاء قارة أفريقيا.



"ووتر إيد نيبال"، نيبال

أفضت الشراكة التي أُقيمت مع وزارة الصحة والسكان لتحسين مستوى النظافة الصحية العامة، إلى تدريب المتطوعات في مجال الصحة المجتمعية بُغية تسهيل تنظيم الدورات التوعوية عن النظافة الصحية، وذلك باستخدام وسائل ترويجية وإيضاحية إبداعية وسهلة الاستخدام.



ويهدف برنامج إكسبو 2020 لأفضل الممارسات العالمية، إلى تعزيز الآثار الناجمة عن الجهود الجماعية إزاء تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على الحلول الملموسة لبعض التحديات الأكثر إلحاحا في العالم. تنظر المبادرة في الأفكار الابتكارية التي تحقق بالفعل تأثيرا إيجابيا والتي يمكن تكييفها أو تطبيقها أو توسيع نطاق استخدامها على الصعيد العالمي.



ميديك موبايل ، كينيا

يعمل ما يقرب من 1.3 مليون عامل في مجال الصحة المجتمعية في جميع أنحاء العالم على سد الفجوات في النظم الصحية، من خلال توفير الرعاية الصحية الأساسية للسكان المحليين. ومن المؤسف أن معظم العاملين في مجال الصحة المجتمعية غير مدرجين ضمن النظام الصحي الرسمي، والكثير منهم لا يتم دعمهم سوى لبضعة أيام قليلة من الفترة التدريبية السابقة للخدمة. سيطور ويساعد تطبيق "ميديك موبايل" على تقديم مجموعة من الأدوات الرقمية مفتوحة المصدر، تدعم العاملين مجال الصحة المجتمعية والمشرفين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في المنشآت، مما يساعد على تقديم خدمات رعاية صحية بجودة عالية وبشكل مُنصف ضمن أنظمة الرعاية الصحية المُعاد تصميمها.



نور ميديكال هايبركلاف، ألمانيا

تتمثل مهمة "نور ميديكال" في توفير السبل اللازمة لتعقيم المعدات الطبية على نحو دقيق في المرافق الصحية الريفية في أوغندا وتشاد. بدأت هذه الفكرة كمشروع تخرج في عام 2017، وذهبت إلى حد أبعد حتى حازت على جائزة هولتز من "كلية هولت العالمية لإدارة الأعمال" فى بريطانيا لتطوير منتجها "هايبركلاف".



برنامج اليونيسف للطائرات بدون طيار ، فانواتو

أنشأت منظمة اليونيسف من خلال العمل مع الحكومات المضيفة، ممرات إنسانية للطائرات بدون طيار في البلدان النامية، باستخدام طائرات بدون طيار، لتوصيل الإمدادات الطبية الحيوية في غضون دقائق، إلى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق لا تتوافر فيها إمكانية الوصول إلى المراكز الطبية.



من خلال تغيير التصور السائد عن الرعاية الصحية ونشر الأفكار المبتكرة والتقنيات المتطورة، يمكننا التحرك نحو عالم يمكن للجميع فيه الاستفادة من مستوى الرعاية الصحية المتوفر على نحو ملائم.