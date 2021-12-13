الـ"دي جي" شيتاس: انتظروني اليوم على حلبة الرقص في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، على موعد مع العرض الموسيقي الذي يقدمه الـ"دي جي" الهندي الشهير "شيتاس"، في الساعة التاسعة من مساء اليوم (الإثنين) على منصة اليوبيل، حيث يصُنف الفنان ضمن قائمة أفضل 100 منسق موسيقي "دي جي"، وفق تصنيف مجلة "دي جي ماج" البريطانية، في عام 2015.



ويُقدم "شيتاس" عرضه الموسيقي المنتظر على أرض الحدث الدولي، ضمن فعاليات فنية وموسيقية وثقافية واسعة ينظمها إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع نجوم الفنون من كل دول العالم الحاصلين على جوائز وتصنيف دولي، حيث يعد "شيتاس" أول منسق موسيقي من الهند يصل للمركز 59 على مستوى العالم في مجاله.



وفي حديث اُجري معه قبل إحيائه للعرض الموسيقي الذي من المُقرر إقامته على منصة اليوبيل، سُئل "شيتاس" عن أكثر اللحظات التي يفتخر بها في حياته المهنية حتى الآن، فقال النجم ببساطة: "من المُحتمل أن يكون العرض الموسيقي الذي سأحييه في إكسبو 2020 دبي".



حيث أكد أنه متحمس لهذه الفرصة، قائلاً: "إكسبو 2020 يُمثل إلى حد كبير أضخم منصة في العالم حالياً، ولربما يكون أكبر منصة تجمع كافة الصناعات التجارية أو التكنولوجية أو الرعاية الصحية تحت سقف واحد، وأنا أنتمي إلى عائلة تهتم بالأعمال التجارية، لذا يمكنني أن أرى مدى القيمة التي يمثلها هذا الحدث الدولي الأضخم على مستوى العالم".



ثم تابع: "لكننا كبشر بحاجة أيضا إلى الترفيه، وهذا ما أخطط له وهو تقديم أفضل شكل من الأعمال الموسيقية المُنتجة، لزوار إكسبو 2020، فلقد كان العالم منعزلا لفترة طويلة جدا، لذا أقول لهم دعونا نجتمع معا على حلبة الرقص".



يعود الفضل في إعادة الهند إلى خريطة موسيقى الرقص إلى الدي جي "شيتاس"، الذي انطلق نحو عالم الشهرة منذ ما يقرب من عشر سنوات مضت، بفضل اعتماده على مزج إيقاعات الأغاني الهندية لأفلام بوليوود، والتي مكنته من أن يحظى بشعبية كبيرة، حيث أعاد تقديم موسيقى أغاني الأفلام بعد مزجها مع الإيقاعات المستوحاة من الأجواء الاستوائية والمستقبلية وموسيقى الريغي، إلى جانب مشاركته في الفعاليات المُقامة حول العالم، كما دُعي لتأليف الموسيقى الهندية الأصليّة للكثير من الأفلام التي تنتجها بوليوود.



وعن هذا الأمر أوضح: "بوليوود تقدم عالماً شاملاً لا تستطيع مقاومة الرقص على أنغام موسيقاه، وأنا أستلهم موسيقاي من ثقافتنا الهندية الراسخة الجذور، والتي يبرز الرقص فيها كأحد الأشكال التعبيرية المعبرة عن الطقوس الاحتفالية".



سيُقيم "الدي جي شيتاس" عرضاً موسيقياً على منصة اليوبيل بتاريخ 13 ديسمبر، وعرضه هو العرض الأول المُقدم ضمن سلسلة العروض الموسيقية الخاص بفناني الدي جي الهنود، حيث من المقرر أن يُقدم بعده يخيل ساهني المعروف باسم "الدي جي إن واي كي" عرضه الموسيقي بتاريخ 24 ديسمبر في تمام الساعة 21:30، يليه "الدي جي نوكليه" بتاريخ 27 ديسمبر في تمام الساعة 21:00 ، أيضا على منصة اليوبيل.