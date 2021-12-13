ريشة كارلوس دييز تضيء"الغرف المشبعة بالألوان" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، يقيم جناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي، معرض "الغرف المشبعة بالألوان"، ويجسد فكرة التجربة الحركية داخل اللون، وهو نشاط فني يهدف لتكريم ذكرى الفنزويلي كارلوس كروز دييز، مؤسس الفن الحركي في العالم، الذي أقام في فرنسا حتى وفاته. ويعتبر أحد أعظم الفنانين المبدعين في القرن العشرين.

وعن هذه التجربة الفريدة يقول كارلوس كروز الإبن، الذي حضر خصيصاً إلى دبي، لحضور افتتاح معرض والده الفنان الراحل: "بدأت أبحاث التشبع اللوني في باريس عام 1965، حيث يعتمد الإنسان على الشكل لتجسيد اللون، كلون السماء ولون الشجر، لكن فكرة البحث تقوم على أن اللون لا يحتاج إلى شكل كي يتجسد فيه، بل يحتاج لإدراك كي نراه ونشعر به ونلمسه أيضاً. لذا تقوم التجربة على وضع أربعة ألوان مختلفة في مربع كبير، تتم إضاءته من خلال ألوان النيون البيضاء الهادئة، التي يوضع عليها فلتر للون المطلوب ودرجة شدته. وتحتوي هذه التجربة على اللون الأزرق ، والأحمر، والأخضر، ثم الأحمر مرة أخرى".

وأضاف: "لخوض التجربة على الشخص أن يقف بشكل مستمر لمدة دقيقة أو أكثر في مربع اللون الأزرق ويتحرك داخله، حيث سيشعر حينها بأنه قادر على لمس اللون والشعور به. ثم سيبدأ عقله تدريجيا بتخفيف اللون وتحويله للأبيض، ثم بانتقال الشخص نفسه إلى المربع الأحمر، سيشعر بشدة هذا اللون وقوته، وسيكون إحساسه باللون قوياً في البداية، حتى تعتاد عينيه عليه، فتبدأ حدة اللون في الانخفاض شيئاً فشيئاً، ومن ثم ينتقل الشخص إلى غرفة اللون الأخضر، الذي نجده لوناً هادئاً في البداية ثم تزداد قوته، وأخيرا يعود المشارك لغرفة اللون الأحمر مرةً أخرى، ورغم أن اللون بنفس الدرجة التي اخترها المشارك سابقاً، إلا أنه سيجده أقل حدة بعدة درجات من المرة الأولى، وبشكل ملحوظ".

وذكر دييز الإبن أن الألوان ثابتة وكذلك درجة قوتها داخل كل مربع، ولكن طبيعة الحركة والإحساس ودرجة الوعي تختلف كل مرة. كما أن التجربة تختلف من إنسان لآخر حسب ثقافته وتعريفه للون وحسب إحساسه وإدراكه الشخصي. فاللون الأحمر على سبيل المثال يعتبر لونا دموياً في بعض الثقافات، بينما يعد لوناً ملكياً في ثقافات أخرى، لذا بالتأكيد ستختلف تجربة كل شخص عن الآخر.

الأمر المثير للاهتمام هو أن هذه التجربة اللونية، تعمل كمحفز يوقظ مفهوم اللون باعتباره حقيقة مادية فيزيائية مستقلة، لديها القدرة على التأثير على أحاسيسنا حسب الكثافة، معطية تأثير البرودة أو الحرارة أو حتى الصوت.

ويبدأ معرض الغرف المشبعة بالألوان من خلال الفن الحركي، من يوم الإثنين 13 ديسمبر وحتى 14 يناير المقبل، ويفتح أبوابه لكل زوار إكسبو 2020 دبي، لتجربة جديدة ومميزة في جناح فرنسا الواقع في منطقة التنقل.