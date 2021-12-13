ميسي يزور إكسبو 2020 دبي اليوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في "إكسبو2020دبي" عن زيارة مرتقبة للارجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان والسفير الدولي لـ«إكسبو 2020 دبي» لموقع الحدث العالمي اليوم وسيشارك نجم منتخب التانغو والكرة العالمية في فعالية رياضية في مركز اللياقة والرياضة، كما سيزور بعض الأجنحة وساحة الوصل.

وتم اختيار ليونيل ميسي، ليكون سفيراً دولياً لـ«إكسبو 2020 دبي»، لدعم أهداف «إكسبو» الرامية إلى ترك بصمة دائمة في درب التقدم البشري، وبناء مستقبل أفضل، وغرس قيم التغيير الإيجابي.