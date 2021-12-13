فعاليات ضخمة تنتظر زوار إكسبو 2020 حتى 15 ديسمبر

المصدر: البيان

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تنتظر زوار إكسبو 2020 دبي، مجموعة من البرامج والأنشطة و الفعاليات التعليمية والترفيهية والفنية الضخمة من 13 وحتى 15 ديسمبر الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"

-16:15، ساحة الوصل



اليوم الثاني لأسبوع المعرفة والتعلم



قمة "ريوايرد" – اليوم الثاني – الابتكار في التعليم

-09:00-18:00، القاعة B1 ومجلس C1، والغرف 2-5، و7،و8، الأجنحة 1-2 شمال



ذا ليسيننغ بوز "استراحة الاستماع"

-جلسات لاستكشاف كيفية الحفاظ على التراث الثقافي غير الملموس، والمعرفة المتعلقة به، ومساهمته في تطوير شراكات جديدة في مجالات الاستدامة، والتغير المناخي، وبناء المجتمع، والتعايش

-10:30-18:45، جناح إسبانيا ومنصة الشمس



محاكاة لعالم التعليم المستقبلي

-كونوا جزءا من هذا المنتدى الذي يركز على المستقبل، الذي ينظرإلى التعليم الأساسي والعالي للطلاب الماليزيين

-10:00 و 14:00، مدرج تيرّا



المجلس العالمي للمرأة

- 132 مليون فتاة: معالجة التفاوتات بين الجنسين في الوصول إلى التعليم

-تستكشف حلقة النقاش هذه كيف يمكننا دمج معرفة النساء ووجهات نظرهن في عملية صنع القرار المتعلقة بالمعرفة والتعلّم

-11:00-12:30، جناح المرأة



أسبوع المعرفة والتعلّم في جناح لكسمبرغ

-يمكنكم المشاركة في أحجية تفاعلية، أو تدريبات خاصة بالأمن السيبراني، أو ورش عمل مرحة للتشفير لتحسين مهاراتكم في إدارة الأزمات

-10:00-22:00، جناح لكسمبرغ



سلسلة التأثير من إكسبو لايف: "جعل تمويل تعليمك أمرا ممكنا"

-جلسة نقاشية تركز على الطرق الجديدة التي تمكن الطلاب من تأمين التمويل لاستكمال دراستهم، عبر استخدام تقنيات اليوم لأجل التواصل ولاكتساب الثقة من خلال الشفافية

-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق مؤشر المعرفة العالمي

-ستنضم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، وممثلون عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، لحضور حفل إطلاق مؤشر المعرفة العالمي إلى جانب مجموعة من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

-18:00، مركز الأمم المتحدة، منتدى الفرص



تشمل الفعاليات الأخرى:



سلسلة الاستثناءات | اليونيسكو

-المجتمعات والسياسات: فرصة الازدهار: إنشاء فرص الحصول على التعليم في خضم الأزمات

-جلسات استثناءات من كارتييه تشرك الجمهور في حوارات هادفة عن تمكين المرأة، وتجمع قادة من مختلف الدول والقطاعات في تعاون مشترك لاستلهام الأفكار وتحفيز التغيير

-15:30-16:15، جناح المرأة



محادثات هيئة الأمم المتحدة الجانبية للمرأة: "بصوت مؤلفتين تقودان الابتكار وتلهمان الناس لبناء مستقبل شامل ومستدام"



-الهدف من المحادثات هو تسليط الضوء على النساء كنماذج يحتذى بها في مختلف المجالات، بما يشمل هؤلاء اللاتي قررن أن يصبحن مؤلفات، حول ماهية الأدوار التي يلعبنها كعملاء للتطور المستدام ولترك أثر إيجابي

-سوف تستعرض المؤلفتين الكيفية التي تستخدمانها لتحفيز تفاعل الناس وقيادتهم نحو تحقيق الابتكار المتقدم والاستدامة لعالم أفضل من خلال قوة القلم

-10:00-11:00، مركز الأمم المتحدة



يوم الشطرنج في جناح جورجيا

-احضروا جلسة نقاشية حول مشاركة أساتذة الشطرنج من جورجيا، في تمكين المرأة من خلال الشطرنج، وستتضمن الجلسة تحدي الشطرنج، ولعبة مصممة

-يضم المساهمون، أول امرأة تحصل على لقب أستاذة الشطرنج من الاتحاد الدولي للشطرنج، بالإضافة لمجموعة من النساء اللاتي حصلن أو مازلن يحملن لقب أستاذة الشطرنج

-13:00-18:45، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي



التأثير العالمي للأمم المتحدة

-ستضم هذه الفعالية، حلقة نقاشية لتحديد أهمية ضم الشباب للقوى العاملة ووضعهم ضمن أطر العمل بهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

-احضروا حلقة مخصصة للشباب، تهدف لاحتضان حوار يدور حول الشباب بصورة أساسية بين المشاركين، لكي يتمكنوا من مشاركة آراءهم والتحديات التي تواجه وضع وتطبيق السياسات الخاصة بالشباب

-14:00-16:00، مركز الأمم المتحدة





المؤتمر الصحفي للسنغال

-إمكانية وصول السينغاليين بالخارج للإسكان

-يدور المؤتمر الصحفي حول كيفية "عكس اتجاه هجرة الأدمغة"، للاستفادة من مهارات السنغاليين في الخارج، لتعزيز صعود السنغال.

-16:00، مركز إكسبو الإعلامي، غرفة المؤتمرات الصحفية A



أنشطة جناح ملتقى ألمانيا بمناسبة أعياد الميلاد

مخبز أعياد الميلاد (الكريسماس)

-الصغار والكبار مدعوون للإنضمام للشيف الخاص بملتقى ألمانيا، للمشاركة في تزيين والاستمتاع بكعك الأعياد التقليدي الطازج، وللغناء بمصاحبة الكورال

-بدءاً من الساعة 16:00، يومياً حتى 24 ديسمبر، جناح ملتقى ألمانيا



موسيقى الأعياد

-مع اقتراب الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس)، استمتعوا بحضور الأداء الاستعراضي لأكاديمية "ستي أب"، مع عروض الباليه، والغناء، وموسيقى الجاز، ورقصات الجيفي وغيرها، من أغاني الأعياد المفضلة لديكم في جناح ملتقى ألمانيا

-حتى 24 ديسمبر:20:00؛ من 17 حتى 21 ديسمبر:19:00 و 21:00؛ 22 و 24 ديسمبر:19:30





المشروع المجتمعي الشامل للرقص

-مجموعة من قصص الرقصات المحلية يقدمها الناس مع أو من دون ضوابط

-18:30، جناح ملتقى ألمانيا



14 ديسمبر



اليوم الوطني لجمهورية قيرغيزستان

-10:15، ساحة الوصل



الاجتماع 169 للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض (BIE)

-سينعقد اجتماع اللجنة العمومية الـ 169 للمكتب الدولي للمعارض افتراضيا في الساعة الـ 3 مساء بتوقيت دبي

-ننصح كافة وسائل الإعلام بحضور الاجتماع، حيث تتضمن أجندة الفعاليات كلمة لمعالي ريم الهاشمي.

-يرجى العلم، أنه لكي تتمكنوا من الانضمام لحضور المؤتمر، يتوجب عليكم تقديم طلب مسبق لتسجيل الحضور قبل نهاية اليوم الإثنين 13 ديسمبر، وبأسرع وقت ممكن. وللمزيد من المعلومات، يرجى منكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: press.office@expo2020.ae

نظرة عامة على الأجندة:

-افتتاح إكسبو 2020 دبي: وفد دولة الإمارات العربية المتحدة

-تقرير حول تطورات إكسبو 2025 أوساكا-كانساي: وفد اليابان

-تقرير حول تطورات ترينالي ميلان 2022: وفد إيطاليا

-تقرير حول تطورات معرض البستنة 2022 أمستردام- آلميره: وفد هولندا

-تقرير حول تطورات معرض البستنة 2023 الدوحة: وفد دولة قطر



اليوم الثالث من أسبوع المعرفة والتعلم:

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- مشروع المعرفة "مستقبل المعرفة"

-جلسة عمل إقليمية مغلقة للشباب في مركز الأمم المتحدة، تنعقد ليومين (تستعرض مجموعة من الشباب من كافة أنحاء المنطقة العربية)

-تهدف ورشة العمل للسماح للشباب باستكشاف الأفكار المبتكرة لحل تحديات التطور والمعرفة عبر تسليحهم بالمهارات الجانبية اللازمة للمستقبل، وقيادة محادثات نشطة بين الشباب وصناع القرار

حوارات المعرفة

-تستضيف الفعالية خبراء المعرفة، وصناع السياسات، والعلماء، والمفكرين، والأكاديميين، وأصحاب الرؤى المستقبلية من كافة أنحاء العالم. هذه السلسلة من المحادثات، يقودها إصراربرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على تأسيس المزيد من السبل الجديدة لنقل ونشر المعرفة، مع المساهمة في الوقت نفسه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

-تم تحضير الموضوعات بالتماشي مع شعار أسبوع المعرفة والتعلم (مستقبل التعليم، والعمل؛ والمهارات والتعليم والتدريب التقني والمهني؛ وأنظمة التعليم/المعرفة غير الرسميين)

-جلسة وزارية، 12:00-13:30

-حوارات المعرفة 14:00-15:00

-جلسة عالية المستوى: 18:00-20:00

-تقام جميع الجلسات في مركز الامم المتحدة



منطقة أفضل الممارسات

-مهارات المستقبل: ابتكار فرص شاملة لجميع الفتيات الأفريقيات

-ستستكشف الجلسة كيف يمكن للابتكار وتصميم الفكير قيادة الفتيات لتطوير قدرات القرن الحادي والعشرين

-تم تنظيم وإدارة الجلسة من قبل الاتحاد الأفريقي-المركز الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا

-15:00، ركن BPA



تعليم رواية قصص الاعتزاز بالنفس، لمحو الأمية المعلوماتية في عصر الإعلام الرقمي

-تعرفوا على الدور الذي يلعبه التعليم في احتضان المهارات اللازمة لفحص القصص الرقمية التي نختبرها يوميا

-ستستكشف الجلسة أيضا التساؤل حول الكيفية التي يمكن من خلالها للمصادر الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمعاهد التعليمية التعاون بفعالية لضمان أن محو الأمية المعلوماتية هو نقطة الارتكاز بالنسبة للتعليم

-15:35، منطقة المواهب في قمية "ريوايرد"، مركز دبي للمعارض



المجلس العالمي: أسبوع المعرفة والتعلم "تسليح الشباب لتحقيق الازدهار"

-سيناقش قادة الفكر، وأصحاب الرؤى وصناع التغيير، كيف يمكننا توفير نظام تعليمي يمكنه أن يجهز الأطفال لعالم الثورة الصناعية الرابعة

المتحدثون:

-الدكتور كولين كينيدي، رئيس قسم التعليم وأخصائي أول الابتكار في المقر الرئيسي لكرييتيف

-16:00-18:00، جناح تيرّا



سلسلة التأثير من إكسبو لايف

-مساعدة المدارس على جعل التعليم ممتعا وذا معنى

-انضموا لهذه الجلسة النقاشية التي تلقي الضوء على الحلول البتكرة التي تركز على الكيفية التي تساعد بها التقنيات العصرية في لفت انتباه الطلاب، وإعادة شحن رغبتهم في التعليم

-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



عولمة التعليم الإسباني

-بمناسبة أسبوع المعرفة والتعلم، ستجتمع معا مجموعة من أهم الجامعات في إسبانيا، لاستعراض نوعية التعليم التي يقدمها نظام التعليم الإسباني

-للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المسؤول الإعلامي لجناح إسبانيا

تشمل الفعاليات الأخرى:



الرؤى والرحلات

-الحضور: آنا برنابيتش، رئيسة وزراء صربيا

-12:00-13:00، جناح المرأة



مؤتمر البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لأجل أهداف التنمية المستدامة 2030

-13:00-16:00، مركز أعمال سلوفينيا، القاعة الرئيسية، جناح سلوفينيا



أوركسترا "كونسيرفيتوار" الإيطالية

-استمتعوا بمجموعة من أفضل المقطوعات الموسيقية التي تقدمها الأروكسترا السيمفونية الإيطالية تكريما لكبار الملحنين الإيطاليين

-يتضمن برنامج الحفل مقطوعات من أعمال جياوشينو روسيني، وجوسيبي فيردي، وبيلليني، وجياكومو بوتشيني

-15:30، الوصل



الحفل الموسيقي للفنان وليد الشامي

-20:30، منصة اليوبيل



15 ديسمبر



اليوم الوطني لمملكة السويد

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الرابع من أسبوع المعرفة والتعلم



أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

– "جلب المعرفة والتعلم للعالم"، بالتعاون مع دبي العطاء

-تدعو الفعالية الجمهور للمشاركة في رحلة تجريبية تعكس مراحل التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة الشباب

-13:00-16:45، جناح نيكزوس للإنسان وكوكب الأرض

سلسلة التأثير من إكسبو لايف:

-كيف يمكننا مساعدة الشباب للعثور على طريقهم

-جلسة نقاشية حول التحديات التي يواجهها الطلاب في اختياراتهم المهنية، لحل مشكلة عدم التوافق بين رحلة البحث عن عمل وإيجاد الوظيفة الهادفة

-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



سلسلة الاستثناءات- فعاليات كارتييه

-اليونيسكو: المجتمعات والسياسات: الفرصة للازدهار: خلق إمكانية الوصول للتعليم في خضم الكوارث

-10:30-11:30، جناح المرأة



كشف الأسرار غير المحكية عن جمال تنزانيا- تنزانيا التي لا تنسى



-اكتشفوا جواهر تنزانيا المخفية، في هذه الفعالية التي تكشف عن الوجهات السياحية المثيرة في هذا البلد

-11:00، جناح تنزانيا



سلسلة الاستثناءات

-مناقشة مستقبل العمل بالنسبة للنساء

-16:00-17:30، جناح المرأة



الروح الإيجابية: مبادرة من شرطة دبي

-تحسين نوعية الحياة- تمكين التناسق المجتمعي، ولأجل مجتمعات سكنية سعيدة

-انضموا لهذا البرنامج الرياضي، والتوعوي والصحي الذي ينظم تحت رعاية الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

-من 09:00-11:00، مركز الصحة واللياقة والعافية



زيارة عالية المستوى لمعرض الأمم المتحدة-دولة الإمارات العربية المتحدة

-سعادة يعقوب الحوسني، مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية ، و 30 من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

-11:00، مركز الأمم المتحدة



هاكاثون لأجل الأرض "حفل توزيع الجوائز"

-هاكاثون لأجل الأرض، فعالية من تنظيم الأمم المتحدة وجناح السويد

-14:00-16:00، مركز الأمم المتحدة



"برينياك" ريمكس مباشر

-ارتدوا نظارات الحماية واستمتعوا برحلة في الأفعوانية عبر هذا العرض العلمي الترفيهي الذي يحط رحاله للمرة الأولى في دبي

-17:00-18:30، منصة اليوبيل



"حفل محاربوا الأضواء" الموسيقي

-استمتعوا بالأداء الموسيقي الفريد من نوعه، لهذه الفرقة الصربية، التي ستقدم عرضها الأول في إكسبو

-19:15، جناح صربيا



حفل الدي جي "ماثايوس"

-استمتعوا بطاقم موسيقي مع مغني الراب الفلبيني، وكاتب الأغاني والمنتج الموسيقي والدي جي

-20:00-21:00، منصة اليوبيل

