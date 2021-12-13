إكسبو 2020 دبي يتخطى حاجز الـ6 ملايين زيارة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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يواصل "إكسبو2020 دبي" جذب عشرات الآلاف من الزوار يومياً، ليتخطى حاجز 6.358.464 ملايين زيارة بعد مرور 73 يوماً على افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي.

وساهمت العروض الموسيقية العالمية، التي قدمت في موقع الحدث الدولي والفعاليات الرياضية وفعاليات الأيام الوطنية والعروض الترفيهية للعائلات في تسجيل هذه الأرقام.

وأطلق "إكسبو 2020 دبي" مجموعة من العروض الثقافية والموسيقية والفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار تزامنا مع العطلة المدرسية واحتفالات رأس السنة الميلادية التي تجد إقبالا واسعا من عدة جنسيات من داخل الدولة وخارجها.

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة أعداد الزوار مع طرح تذكرة الموسم الاحتفالية التي تتيح وصولا غير محدود لفعاليات الشتاء الساحر مقابل 95 درهم فقط، والمتاحة حاليا وحتى نهاية شهر ديسمبر.