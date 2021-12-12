منتدى منظمة الصحة العالمية يدعو الحكومات لتوفير الرعاية الصحية للجميع

المصدر: البيان

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أكد المشاركون في منتدى عقد اليوم في قاعة نكزس للإنسان وكوكب الأرض بإكسبو 2020 دبي، ضمن احتفالات منظمة الصحة العالمية باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة التي ينظمها الحدث الدولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن هذا الحدث يحفز على رفع مستوى الرعاية الصحية في العالم.

أقيمت الفعالية بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين محليين ودوليين، وتوجه خلالها معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، بالشكر لجميع العاملين في منظمة الصحة العالمية على الإنجازات التي تحققت منذ العام 2018 حين تم إعلان 12 ديسمبر يوما رسميا للتوعية بالتغطية الصحية الشاملة.

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس: "تحرص دولة الإمارات على تكثيف الجهود لتحقيق والتنفيذ الأمثل لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والعمل مع الدول الأعضاء من خلال توحيد الجهود وتسخير المعرفة والتكنولوجيا لرفع مستوى الرعاية الصحية".

كما شارك بالمنتدى عبر تقنية الاتصال المرئي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة في سلطنة عمان الذي قال: "إن هذا المنتدى ملهم ويعزز على التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التجارب والخبرات والحلول، ويسمح لكل منا بالتعلم من بعضنا البعض، ويجب أن يشجعنا ويدعمنا لدعم بعضنا البعض، نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة".

وخلال المنتدى قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "لا ينبغي أن يواجه أحد موقفاً يختار فيه بين حياته أو ماله. حيث يُظهر تحليلنا أن عدداً كبيراً جداً من العائلات والأشخاص يواجهون هذا الموقف كل يوم. فيجب على جميع الحكومات استئناف وتسريع الجهود على الفور لضمان حصول كل فرد من مواطنيها على الخدمات الصحية دون خوف من العواقب المالية، وهذا يعني تعزيز الإنفاق العام على الصحة والدعم الاجتماعي، وزيادة تركيزهم على أنظمة الرعاية الصحية الأولية التي يمكن أن توفر الرعاية الأساسية بالقرب من المنازل".

وأضاف الدكتور تيدروس، بعد زيارته للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: "نحن نصل عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية إلى أكثر من 120 دولة، وأود أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة التي لولاها لما كنا سنتواصل مع هذا الرقم".

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز إكسبو الإعلامي قال الدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط: "يشرفنا أن نتشارك مع إكسبو 2020 أكبر احتفال عالمي هذا العام للإعلان عن التقارير والاحتفال باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة".

وأضاف: "إن أجندة التغطية الصحية الشاملة قديمة وجديدة على حد سواء، لقد أصيب تنفيذها بالضمور وما زلنا نتعلم، وسنتمكن من استخلاص الدروس التي يمكننا نقلها إلى صانعي السياسات لدينا، ومساعدتهم على تسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، من خلال الفرص الهائلة للتفاعل مع البلدان في إكسبو 2020 دبي، ونحن ممتنون جدا لهذه الفرصة، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا المستمر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع".