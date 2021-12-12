GYMCHESS.. تطبيق يؤخر شيخوخة الدماغ في جناح إسبانيا بإكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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على هامش مشاركته في إكسبو 2020 دبي، أعلن الجناح الإسباني إطلاق تطبيق جديد للهواتف المتحركة تحت اسم (GYMCHESS)، وهو بمثابة برنامج تدريب معرفي قائم على لعبة الشطرنج، يهدف إلى تحسين الصحة العقلية وتأخير شيخوخة الدماغ.

ابتكرت شركة إسبانية التطبيق لأغراض وقائية وعلاجية، حيث يهدف لتحسين الصحة العقلية والوقاية من أمراض الزهايمر وأمراض الخرف الأخرى، من خلال ممارسة لعبة الشطرنج على الهاتف المحمول، حيث طورت الشركة برنامج منهجية "ECAM" وهي منهجية مبتكرة وفعالة في إبطاء آثار شيخوخة الدماغ، حيث تم العمل على هذه المنهجية في ورش متعددة وجهاً لوجه مع أكثر من 3500 شخص، على مدار العشر سنوات الماضية، لتكون بمثابة مكمل للأشخاص الذين يدركون أهمية صحتهم العقلية.

تقول تيريزا ريسغو، الأمين العام للابتكار في وزارة العلوم والابتكار الإسبانية: "الابتكار هو القيام بالأشياء بطريقة جديدة، وهي الاستخدام الجديد للمعرفة لإنشاء الأعمال التجارية أو تحقيق الشراكة الاجتماعية، لذا يعد هذا التطبيق نوعاً من أنواع الابتكار، خاصة أنه يهدف إلى تحسين صحة الإنسان، لذا أنصح الجميع باستخدام هذا التطبيق للانتباه إلى صحة دماغهم وحمايته من الشيخوخة".

وتحدث ليونتكسو غارسيا، الصحفي والناشر العلمي في إسبانيا، عن الدراسات العلمية التي بحثت أهمية الشطرنج في تأخير شيخوخة الدماغ، والتي أثبتت أن الألعاب الذهنية تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.

كما قال أسيير روفينو، المدير التنفيذي لشركة تكناليا فينتورز وشريك مؤسس في (GYMCHESS): "يحتوي التطبيق على 70 تمريناً و300 سلسلة، تغطي جميع المهارات المعرفية، التي تتدرج في صعوبتها، وهذا ما يميز تطبيقنا".