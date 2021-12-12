أوصياء "كايتياكي".. النيوزيلنديون بجناح سعفة السرخس في إكسبو 2020

المصدر: البيان، ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصميم أماكن الاستضافة لا يعبّر عن أفكار وثقافة النيوزيلنديين فحسب، بل يصوّر روح البراعة والإبداع في نيوزيلندا.

وبصفتهم أوصياء "كايتياكي"، يعتقد النيوزيلنديون أن هناك مسؤولية تقع على عاتقهم لجعل العالم في مكان أفضل للأجيال القادمة

وتحتضن أماكن استضافة الفعاليات في جناح نيوزيلندا المشارك بمعرض إكسبو 2020 دبي والتي تضم القاعة التعاونية، والكورتيارد، ومطعم "تياكي"، عدداً من العلامات التجارية المستدامة للإضاءة والمفروشات وأدوات المائدة والأثاث.

وقامت شركة Jasmax المسؤولة عن عمليات الهندسة المعمارية للجناح باختيار وتنسيق قطع التصميم المتفرّدة والمميزة لتعكس الموضوع الرئيسي لجناح نيوزيلندا في إكسبو وهو "رعاية الإنسان والمكان"، والذي يمثّل الروح البيئية "كايتياكيتانغا - kaitiakitanga - لشعب الماوري الأصليين، وفكرة وجود علاقة ومسؤولية عميقة ومتأصلة بين الناس والبيئة.

ومن قلب منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، تبدأ قصة التصميم من الواجهة الحركية للجناح من Kaynemaile، حيث تتحرّك بفاعلية وصوت مسموع، يُحدث تأثيراً متموجاً ونابضاً بالحيوية. ويشير ذلك إلى روح الماروي، أو قوة الحياة داخل الجناح، والتي تصوّر وجهة نظر الماوري بأن كل شيء يرتكز على مبدأ الحياة.

سعفة السرخس

وتمثل الخطوط والشقوق والمنحنيات الخاصة بالتصميم سعفة السرخس الطويلة، وغالباً ما يُنظر إليها باعتبارها تمثّل أضلاع الأولين التي ترمز إلى الحماية والرعاية والاتصال بالأرض.

ويبرز هذا النوع من التصميم ضمن مختلف المسارات داخل الجناح، وعلى كراسي مطعم "تياكي" المصنوعة حسب الطلب من Jasmax بالتعاون مع Resident و Simon James.

وتشكّل المقاعد المصنوعة من خشب البلوط من مصادر مستدامة مجموعة محدودة الإصدار، ومصمّمة خصيصاً لمعرض إكسبو 2020 دبي، تكريماً لكرسي "معرض أوساكا" الذي صمّمه مايكل باين لجناح نيوزيلندا في معرض إكسبو 1970 أوساكا.

ويمتاز المقعد ومسند الظهر لمعرض 2020 بخفة الوزن من حيث الشكل والبصمة المرئية، ويظهر ذلك عبر انحناءاته المُرهفة والرحبة.

وعند الدخول إلى "تياكي"، تبرز على الفور تركيبات الإضاءة المعلقة من الأكوامارين لديفيد تروبريدج "نافيكولا" كلمسات مميزة في المطعم.

واستُلهمت التصاميم من الدياتومات المجهرية، أو الطحالب، التي تعيش في الماء وتُنتج 50 في المائة من الهواء الذي نتنفسه. ويعتبر ديفيد تروبريدج رائداً معروفاً في مجال التصميم المستدام للإضاءة عالية الجودة، والتي يتم إنتاجها بأقل تأثير على البيئة.

وتُجسد تركيبات الإضاءة المعلقة في ردهة الاستقبال بالمطعم الروح المبتكرة والمستدامة للبلاد، وهي عبارة عن بوليمر حيوي مخصص مصنوع من أصداف باوا النادرة، وهو الاسم الماوري الذي يُطلق على مجموعة متنوعة وفريدة من نوعها من أصداف Black Foot Abalone التي تعيش في مياه نيوزيلندا.

وتم تصميم تركيبات تروبريدج البلاستيكية الحيوية للإضاءة بواسطة Scion، وهو معهد أبحاث تابع للحكومة النيوزيلندية يهدف إلى تعزيز وإنشاء اقتصاد حيوي مستدام.

ويسعى فريق التصميم المبدع Città الذي ابتكر أدوات المائدة والأثاث والإضاءة في "تياكي"، لإنشاء قطع فريدة مصنوعة بطريقة مسؤولة ومستدامة، تراعي مصادر المواد الخام. وتوفر أريكة Aiko المريحة والطاولات الطولية الأنيقة، التي صممها David Moreland و Nikolai Sorensen، مساحة رحبة داخل منطقة الكورتيارد في المطعم. أما تركيبات الإضاءة المعلقة AB بشكلها البسيط والعفوي، فقد جاءت نتيجة تعاون مُثمر بين فريق Città والمصمم النيوزيلندي Alex Buckman الحائز على جائزة.

وتحتفل مقاعد Tim Webber Designs Nixon المرتفعة ومقاعد Duffle - بالتصميم الأنيق والبسيط والعملي، وهي قطع أثاث ستحظى بالاعتزاز الآن وإلى الأبد.

وخارج منطقة تناول الطعام الرئيسية، تقدم Noho كراسي مميزة لمنطقة الكورتيارد المفتوحة في "تياكي" – وتعني بلغة الماوري "الجلوس والبقاء والسكن والعيش". ويتم تصنيع الكراسي - "noho move" و "lightly chair" - من نفايات بلاستيكية أعيد تدويرها. وتتعاون Noho مع مبتكرين بيئيين مثل Aquafil، والتي تحول عملية تجديد الإيكونيل الخاصة بها مواد النفايات المستعادة مثل شباك الصيد والسجاد عند نهاية الاستخدام إلى نايلون مُجدد يستخدمونه في صناعة الأثاث.

وتضفي عوارض Abodo الخشبية البيئية، والجنيحات والألواح لمسة ناعمة ودافئة على الديكورات الداخلية للمطعم. ويتم حصاد أخشاب Abodo بشكل مستدام من مزارع نيوزيلندا المتجددة بسرعة، وتعديلها حرارياً بالحرارة والبخار بدلاً من العمليات الكيميائية، مما يعني أنها آمنة للناس والبيئة.

وقال كلايتون كيمبتون، المفوض العام لجناح نيوزيلندا في إكسبو 2020 دبي: "إن تصميم أماكن الاستضافة لا يعبّر عن أفكارنا وثقافتنا وحسب، بل يصوّر روح البراعة والإبداع في نيوزيلندا. وبصفتنا أوصياء "كايتياكي"، يعتقد النيوزيلنديون أن هناك مسؤولية تقع على عاتقنا لجعل العالم في مكان أفضل للأجيال القادمة - ويمكننا رؤية ذلك في روح الاستدامة المشتركة لشركات التصميم التي حددتها Jasmax. وتُبدع هذه الشركات دائماً في كل خطوة من خطوات التصميم لتحسين النتائج بالنسبة للبيئة ولنا جميعاً".

وقالت سارة ديلامور، مديرة التصميم والمهندسة المعمارية للمشروع في Jasmax.. " تمثّلت رؤيتنا في إنشاء مساحة ترحيبية ومعاصرة تجسد حقاً روح "كايتياكيتانغا" - مساحة تعود بالفائدة على المجتمع والبيئة. وكان من دواعي سروري العمل جنباً إلى جنب مع فرق التصميم التي تشاركنا الفكر نفسه، والتي ليست فقط واعية بمتطلبات البيئة، ولكن لديها مستويات لا مثيل لها من الإبداع والابتكار".