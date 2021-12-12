«ووك ذا توك».. إكسبو يحتفي بالصفوف الأمامية لقطاع الرعاية الصحية

المصدر: أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم إكسبو 2020 دبي، فعالية «ووك ذا توك»، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، احتفاء بالعاملين في الصفوف الأمامية لقطاع الرعاية الصحية، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، والدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، وتنظم بالتعاون بين إكسبو 2020 دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، ومنظمة الصحة العالمية، بهدف جمع العاملين في الصفوف الأمامية من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات مع عائلاتهم، للتأكيد على ضرورة حصول الجميع على الرعاية الصحية عندما يحتاجونها.

وقال الدكتور عوض مطرية مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية: إن "الإمارات الثانية على مستوى المنطقة إنفاقاً على التغطية الصحية".

وأضاف على هامش فعالية «ووك ذا توك»: إن "الفرص التي يوفرها إكسبو 2020 دبي، كبيرة جداً ونريد استثمارها لتسليط الضوء على أهمية تقوية النظم الصحية، وحضورنا في هذا الحدث الدولي الكبير يجعلنا قادرين على بث رسالتنا للعالم ودعم جهود المنظمة العالمية"