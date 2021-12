زوار إكسبو.. فرح ومرح وصور تذكارية في احتفالات الميلاد

المصدر: البيان

بأزيائهم الملوّنة والمرحة على شكل أشجار عيد الميلاد، والأقزام، وجنود كسارة البندق، نشر فنانو الشارع روح عيد الميلاد في أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي، وذلك عبر منح الزائرين فرصاً لالتقاط صور فوتوغرافية لا تُنسى، وفرصة للغناء مغ أغاني العطلات.



وتوقف الزوار المتحمسون لالتقاط الصور مع فناني الأداء، فيما شارك آخرون بالغناء مع فناني العروض الترفيهية الذين عزفوا أغاني الكريسماس الشهيرة التي تضمنت أغنية“It’s Beginning to Look A lot Like Christmas” ، وأغنية “Rudolph The Red Nosed Reindeer”، وأغنية .“All I Want For Christmas is You”