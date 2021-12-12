فعاليات مدهشة في إكسبو 2020 حتى 14 ديسمبر.. انضموا إليها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة المدهشة خلال الأيام 12 و13 و14 ديسمبر الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لغينيا الاستوائية

-16:15، ساحة الوصل



اليوم الأول من أسبوع المعرفة والتعلم

-الأسبوع الخامس ضمن سلسلة أسابيع الموضوعات العشرة التي ينظمها إكسبو 2020، ويبحث قضايا ذات أهمية عالمية في إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض. تشمل الفعاليات الرئيسة:



قمة "ريوايرد": اليوم الأول – الشباب والمهارات ومستقبل العمل

-ستجمع هذه الفعالية العالمية بشأن التعليم، الجهات المعنية معا من أجل بحث تحديات التعليم بشكل جماعي، وذلك عبر استكشاف مقاربات جديدة تماما، فضلا عن إتاحة فرصة فريدة للمشاركين للاتفاق على رؤية مشتركة وتحرك ملموس

-من 12 إلى 14 ديسمبر

- 09:00-18:00، المجلس في كل من القاعة 1B و1C، الغرف 2 و5 و7 و8، الجناحان 1 و2 شمال



المجلس العالمي: علم كل شيء – العلوم مقابل المعلومات المضلِّلة في العالم الرقمي

-يبحث الطريقة التي يمكننا بها تشجيع الأفراد على الاقتناع بالعلوم والتصدي لنشر المعلومات المضلِّلة

-16:00-18:00: مدرّج تيرّا



دروس متناهية الصغر في اللغة الإسبانية

-خلال أسبوع المعرفة والتعلم، سيستضيف جناح أسبانيا حصتين يوميا لتعليم اللغة الإسبانية، وفقا للمواعيد التالية:

-الفترة الصباحية: 11:00-13:00

-الفترة المسائية:16:00-19:00

-يقدم الدروس معلمون من المدرسة الإسبانية بأبوظبي، ومعلمي رابطة المعلمين الإسبان في دولة الإمارات العربية المتحدة



فعاليات أخرى تشمل:



اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة

-يحتفي بالعاملين في مجال الرعاية الصحية في الصفوف الأمامية عبر إقامة في أول فعالية "ووك ذا توك" في الشرق الأوسط

-نسخة إكسبو 2020 من "ووك ذا توك: تحدي الصحة للجميع" هو تعاون بين إكسبو 2020 دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، ومنظمة الصحة العالمية

-الأفراد من جميع الفئات العمرية والقدرات مدعوون للمشي، أو الهرولة، أو الرقص، أو الحركة كيفما يريدون

-09:30، مدخل جناح التنقل



المؤتمر الصحفي الخاص باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة

-بمناسبة اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، تستضيف منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا في إكسبو 2020 دبي حول "الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19: تقوية الأنظمة الصحية والأمن الصحي"، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء إكسبو

-12:30، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني



احتفال كينيا باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة

-هذا الهدف موضوع على أجندة كينيا، التي تسعى لتحقيق نسبة 100% من التغطية الصحية العالمية، وهذه الفعالية تعد احتفاء بالتقدم الذي أحرزته كينيا لحد الآن في طريقها لتنفيذ هذا الهدف

-17:00، جناح كينيا



الرؤى والرحلات

-انضموا لواحدة من سلسلة جلسات الأحاديث الملهمة، والنقاشات التي تدور حول الصور النمطية بين الجنسين، في الوقت الذي نتحرك فيه للوصول إلى مستقبل أكثر مساواة بين الجنسين

-السفيرة كلارا بريوير، من جامعة الخدمات الوطنية في بودابست، سوف تحضر هذه الجلسة

-10:30، جناح المرأة



معرض بمناسبة مرور 45 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين تايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة

-10:00-22:00، جناح تايلند



سلسلة الاستثناءات

– فعالية كارتييه | كيف تنهض المرأة، برنامج القيادة

-برنامج داخلي يدور حول العادات الـ 12 التي تعيق النساء، استنادا إلى كتاب المؤلفة سالي هيلجسن الحائز على عدة جوائز بعنوان "كيف تنهض النساء"

-14:30-17:30، جناح المرأة



المجلس العالمي: علم كل شيء – العلوم مقابل المعلومات المضلِّلة في العالم الرقمي

-يبحث قادة الفكر، وأصحاب الرؤى ورواد التغيير إذا ما كان بإمكان إتاحة العلوم وفهمها أمام الجميع، أن يساعد في تحقيق الرفاهية لنا ولكوكبنا

-16:00، مدرج تيرّا





العرض الخاص لمعرض كروموساتيريشن

-زوروا المعرض المؤقت الجديد قبل أن يفتح أبوابه للجمهور يوم 13 ديسمبر

-16:00-18:00، جناح فرنسا

-للمزيد من المعلومات ولتأكيد الحضور: julie.ageron@francedubai2020.fr





مسرح روكي ماونتن للباليه | الولايات المتحدة الأمريكية

-مجموعة متنوعة من أنماط الرقص والمؤدّين الأمريكيين الذين يمثلون الغرب الأمريكي المميز والرومانسي والمعاصر

-18:00 -19:00، منصة اليوبيل



العرض الموسيقي لنيها ككار

-استمتعوا بهذا الحفل الغنائي لمغنية وملحّنة هندية شهيرة

-20:30-22:30، منصة اليوبيل



13 ديسمبر



اليوم الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"

-16:15، ساحة الوصل



اليوم الثاني لأسبوع المعرفة والتعلم



قمة "ريوايرد" – اليوم الثاني – الابتكار في التعليم

-12-14 ديسمبر 09:00-18:00، القاعة B1 ومجلس C1، والغرف 2-5،و7،و8، الأجنحة 1-2 شمال

ذا ليسيننغ بوز "استراحة الاستماع"

-جلسات لاستكشاف كيفية الحفاظ على التراث الثقافي غير الملموس، والمعرفة المتعلقة به، ومساهمته في تطوير شراكات جديدة في مجالات الاستدامة، والتغير المناخي، وبناء المجتمع، والتعايش

-10:30-18:45، جناح إسبانيا ومنصة الشمس



المجلس العالمي للمرأة

- 132 مليون فتاة: معالجة التفاوتات بين الجنسين في الوصول إلى التعليم

-تستكشف حلقة النقاش هذه كيف يمكننا دمج معرفة النساء ووجهات نظرهن في عملية صنع القرار المتعلقة بالمعرفة والتعلّم

-11:00-12:30، جناح المرأة



أسبوع المعرفة والتعلّم في جناح لكسمبرغ

-يمكنكم المشاركة في أحجية تفاعلية، أو تدريبات خاصة بالأمن السيبراني، أو ورش عمل مرحة للتشفير لتحسين مهاراتكم في إدارة الأزمات

-10:00-22:00، جناح لكسمبرغ





سلسلة التأثير من إكسبو لايف: "جعل تمويل تعليمك أمرا ممكنا"

-جلسة نقاشية تركز على الطرق الجديدة التي تمكن الطلاب من تأمين التمويل لاستكمال دراستهم، عبر استخدام تقنيات اليوم لأجل التواصل ولاكتساب الثقة من خلال الشفافية

-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



تتضمن الفعاليات أيضاً:



سلسلة الاستثناءات | اليونيسكو: المجتمعات والسياسات: فرصة الازدهار: إنشاء فرص الحصول على التعليم في خضم الأزمات

-جلسات استثناءات من كارتييه تشرك الجمهور في حوارات هادفة عن تمكين المرأة، وتجمع قادة من مختلف الدول والقطاعات في تعاون مشترك لاستلهام الأفكار وتحفيز التغيير

-15:30-16:15، جناح المرأة





محادثات هيئة الأمم المتحدة الجانبية للمرأة

-"بصوت مؤلفتين تقودان الابتكار وتلهمان الناس لبناء مستقبل شامل ومستدام"



-الهدف من المحادثات هو تسليط الضوء على النساء كنماذج يحتذى بها في مختلف المجالات، بما يشمل هؤلاء اللاتي قررن أن يصبحن مؤلفات، حول ماهية الأدوار التي يلعبنها كعملاء للتطور المستدام ولترك أثر إيجابي

-سوف تستعرض المؤلفتين الكيفية التي تستخدمانها لتحفيز تفاعل الناس وقيادتهم نحو تحقيق الابتكار المتقدم والاستدامة لعالم أفضل من خلال قوة القلم

-10:00-11:00، مركز الأمم المتحدة



التأثير العالمي للأمم المتحدة

-ستضم هذه الفعالية، حلقة نقاشية لتحديد أهمية ضم الشباب للقوى العاملة ووضعهم ضمن أطر العمل بهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

-احضروا حلقة مخصصة للشباب، تهدف لاحتضان حوار يدور حول الشباب بصورة أساسية بين المشاركين، لكي يتمكنوا من مشاركة آراءهم والتحديات التي تواجه وضع وتطبيق السياسات الخاصة بالشباب

-14:00-16:00، مركز الأمم المتحدة





يوم الشطرنج في جناح جورجيا

-احضروا جلسة نقاشية حول مشاركة أساتذة الشطرنج من جورجيا، في تمكين المرأة من خلال الشطرنج، وستتضمن الجلسة تحدي الشطرنج، ولعبة مصممة

-13:00-14:45، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي



مخبز عيد الميلاد (الكريسماس)

-الصغار والكبار مدعوون للإنضمام للشيف الخاص بملتقى ألمانيا، للمشاركة في تزيين والاستمتاع بكعك الأعياد التقليدي الطازج، وللغناء بمصاحبة الكورال

-بدءاً من الساعة 16:00، يوميا حتى 24 ديسمبر، جناح ملتقى ألمانيا



موسيقى الأعياد

-مع اقتراب الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس)، استمتعوا بحضور الأداء الاستعراضي لأكاديمية "ستي أب"، مع عروض الباليه، والغناء، وموسيقى الجاز، ورقصات الجيفي وغيرها، من أغاني الأعياد المفضلة لديكم في جناح ملتقى ألمانيا

-حتى 24 ديسمبر:20:00؛ من 17 حتى 21 ديسمبر:19:00 و 21:00؛ 22 و 24 ديسمبر:19:30



المشروع المجتمعي الشامل للرقص

-مجموعة من قصص الرقصات المحلية يقدمها الناس مع أو من دون ضوابط

-18:30، جناح ملتقى ألمانيا



تانك آند ذا بانج |الولايات المتحدة

-اكتشفوا هذه الفرقة الكهربائية والمغناطيسية من نيو أورليانز: الهيب هوب، السول، ممزوجة مع إبداعات غير محدودة، حيث تلتقي الكلمات المحكية المميزة مع الأصوات التي تتغلغل داخل الروح

-19:00-20:30، مسرح دبي ميلينيوم



عرض حي: الفطر المصاب

-عرض للموسيقى الإلكترونية لفرقة المشروم المصاب من اسرائيل

-21:30-23:30، منصة اليوبيل



14 ديسمبر



اليوم الوطني لجمهورية قيرغيزستان

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الثالث من أسبوع المعرفة والتعلم:

-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- مشروع المعرفة "مستقبل المعرفة"

-جلسة عمل إقليمية مغلقة للشباب في مركز الأمم المتحدة، تعقد ليومين (تستعرض مجموعة من الشباب من كافة أنحاء المنطقة العربية)

-تهدف ورشة العمل للسماح للشباب باستكشاف الأفكار المبتكرة لحل تحديات التطور والمعرفة عبر تسليحهم بالمهارات الجانبية اللازمة للمستقبل، وقيادة محادثات نشطة بين الشباب وصناع القرار



حوارات المعرفة

-تستضيف الفعالية خبراء المعرفة، وصناع السياسات، والعلماء، والمفكرين، والأكاديميين، وأصحاب الرؤى المستقبلية من كافة أنحاء العالم. هذه السلسلة من المحادثات، يقودها إصرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على تأسيس المزيد من السبل الجديدة لنقل ونشر المعرفة، مع المساهمة في الوقت نفسه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

- تتبع "حوارات المعرفة" نفس نهج حوارات تيد المؤثرة

-تم تحضير الموضوعات بالتماشي مع شعار أسبوع المعرفة والتعلم (مستقبل التعليم، والعمل؛ والمهارات والتعليم والتدريب التقني والمهني؛ وأنظمة التعليم/المعرفة غير الرسميين)

-جلسة وزارية، 12:00-13:30

-حوارات المعرفة 14:00-15:00

-جلسة عالية المستوى: 18:00-20:00

-تقام جميع الجلسات في مركز الامم المتحدة



المجلس العالمي: أسبوع المعرفة والتعلم "تسليح الشباب لتحقيق الازدهار"

-سيناقش قادة الفكر، وأصحاب الرؤى وصناع التغيير، كيف يمكننا توفير نظام تعليمي يمكنه أن يجهز الأطفال لعالم الثورة الصناعية الرابعة

-المتحدثون:

-الدكتور كولين كينيدي، رئيس قسم التعليم وأخصائي أول الابتكار في المقر الرئيسي لكرييتيف

-16:00-18:00، جناح تيرّا



عولمة التعليم الإسباني

-بمناسبة أسبوع المعرفة والتعلم، ستجتمع معا مجموعة من أهم الجامعات في إسبانيا، لاستعراض نوعية التعليم التي يقدمها نظام التعليم الإسباني

-للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع المسؤول الإعلامي لجناح إسبانيا



فعاليات أخرى تشمل:



الرؤى والرحلات

-بحضور آنا برنابيتش، رئيسة وزراء صربيا

-12:00-13:00، جناح المرأة



مؤتمر البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لأجل أهداف التنمية المستدامة 2030

-13:00-16:00، مركز أعمال سلوفينيا، القاعة الرئيسية، جناح سلوفينيا



أوركسترا "كونسيرفيتوار" الإيطالية

-استمتعوا بمجموعة من أفضل المقطوعات الموسيقية التي تقدمها الأروكسترا السيمفونية الإيطالية تكريما لكبار الملحنين الإيطاليين

-يتضمن برنامج الحفل مقطوعات من أعمال جياوشينو روسيني، وجوسيبي فيردي، وبيلليني، وجياكومو بوتشيني

-15:30، الوصل



سلسلة التأثير من إكسبو لايف

-مساعدة المدارس على جعل التعليم ممتعا وذا معنى

-انضموا لهذه الجلسة النقاشية التي تلقي الضوء على الحلول البتكرة التي تركز على الكيفية التي تساعد بها التقنيات العصرية في لفت انتباه الطلاب، وإعادة شحن رغبتهم في التعليم

-16:00، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



العرض الموسيقي للدي جي ستايلز

-19:30، منصة اليوبيل



الحفل الموسيقي لفنان وليد الشامي

-20:30، منصة اليوبيل