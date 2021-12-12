تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة 17 يناير في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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ينعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الفترة بين 15 إلى 19 يناير 2022 ويعد منصة عالمية تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وتهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة.

ويقام حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وتكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة في مركز دبي للمعارض 17 يناير 2022 ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، بما يؤكد التزام دولة الامارات بجهود تعزيز الاستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ.

وباعتباره أول حدث دولي رئيسي في مجال الاستدامة يقام بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب-26"، يستقطب أسبوع أبوظبي للاستدامة مجموعة متميزة من القادة والخبراء المهتمين بتغير المناخ بمن فيهم زعماء الدول وصناع السياسات وخبراء الاستدامة ورواد التكنولوجيا إضافة إلى عدد من القيادات الشابة في هذا المجال.

ويركز أسبوع الاستدامة 2022 على اتخاذ خطوات وإجراءات فعالة في ثلاثة مجالات تشمل التعاون الدولي والقيادة والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والابتكار.

وبالنسبة لفعاليات أسبوع الاستدامة الأخرى بما فيها قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي والقمة العالمية لطاقة المستقبل ومبادرة "ابتكر" وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" فستعقد في أبوظبي من خلال ندوات حضورية أو افتراضية.

وتكثف دول العالم جهودها والتزاماتها تجاه العمل المناخي من خلال تخصيص أموال إضافية لهذا الهدف وخفض الانبعاثات والجهود المبذولة لدعم المجتمعات الأكثر تضررا وحماية الموائل الطبيعية.

وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت دولة الإمارات عن مبادرتها الاستراتيجية سعيا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 مما جعلها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن مثل هذه المبادرة وفي إطار هذه الخطوة ستستثمر الإمارات أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة خلال العقود المقبلة.

وستشكل قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة فرصة لتعزيز الالتزام العالمي تجاه تحقيق الحياد المناخي كما ستمهد الطريق لمؤتمر الأطراف "كوب 28" المقرر عقده في الإمارات عام 2023.

وستستضيف القمة التي تعقد 17 يناير 2022 مجموعة من أبرز القادة العالميين من قطاعات الحكومة والاستدامة والتكنولوجيا لاستكشاف أحدث التوجهات التكنولوجية والاقتصادية التي تساهم في صياغة أجندة الاستدامة.

وتنسجم أهداف أسبوع أبوظبي للاستدامة مع وثيقة "مبادئ الخمسين" والتي تشكل المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة وتعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز جهود التنمية في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وباعتباره أحد أكبر التجمعات المعنية بمناقشة قضايا الاستدامة يوفر أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية للتعاون وتبادل المعرفة والاستثمار والابتكار حيث يستقطب أكثر من 45 ألف مشارك سنويا يمثلون ما يزيد عن 170 دولة، ويستضيف أكثر من 1000 شركة دولية.

ويعد الابتكار ودعم التقنيات والشركات الناشئة من العوامل المهمة لبناء مستقبل مستدام ويتضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام فعالية "ابتكر" الجديدة وهي مبادرة عالمية أطلقتها مدينة مصدر مؤخرا بهدف تحديد ودعم الجيل التالي من التقنيات المستدامة.

وفي إطار برنامجها السنوي تشمل أنشطة الفعالية إنشاء مركز للابتكار خلال المعرض المصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل والذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 يناير.

وستستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل سلسلة من المنتديات حيث ستجمع نخبة من الخبراء لمناقشة قضايا متنوعة تشمل الطاقة النظيفة والشمسية والمياه ومعالجة النفايات والمدن الذكية والتغير المناخي والبيئة.

يشار إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يقام في الفترة من السبت 15 يناير إلى الأربعاء 19 يناير 2022 وتشمل الفعاليات الرئيسية عقد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يومي 15و16 يناير فيما يقام حفل الافتتاح وحفل توزيع جائزة زايد للاستدامة وقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في 17 من الشهر نفسه.

وتعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل ومبادرة "ابتكر" ومركز شباب من أجل الاستدامة من 17 إلى 19 يناير وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة في 18 يناير وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 19 يناير.