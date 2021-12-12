الكلاب البوليسية بإكسبو 2020.. احترافية التفتيش وتقديم الطاعة

المصدر: البيان

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في مشاهد حية نالت إعجاب زوار إكسبو 2020 دبي من مختلف الأعمار، استعرضت إدارة التفيتش الأمني K9 في شرطة دبي، مهارات وتدريب الكلاب البوليسية في التفتيش والكشف عن الممنوعات وتقديم عروض الطاعة.



الكلاب البوليسية المشاركة، وهي أربعة كلاب من الصنفين الألماني والإسباني متخصصة في الكشف عن الممنوعات وتقديم عروض الطاعة، استقطبت اهتمام الجمهور، الذي استمتع بمستواها التدريبي المتقدم.

وأبرزت الفعالية الاحترافية العالية لشرطة دبي في إعداد وتدريب الكلاب البوليسية المختلفة، وقدرتها في الكشف عن الممنوعات واتباع التعليمات التي تعطى لها من قبل المدربين.



وقال الرائد صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي: "يندرج عرض اليوم ضمن الخدمات المجتمعية لشرطة دبي، حيث قررنا تنظيم عروض مختلفة للكلاب البوليسية مساء يوم السبت من كل أسبوع لغاية 31 مارس المقبل".



وأضاف المزروعي: "عروض اليوم متنوعة، قدمتها الكلاب البوليسية الأربعة المشاركة، وشملت عروض الطاعة والكشف عن الممنوعات المختلفة، بالإضافة إلى السماح للجمهور بالتقاط الصور مع الكلاب ومعرفة كل المعلومات عن تدريب الكلاب البوليسية والمهام المختلفة التي تقوم بها".



وأوضح المزروعي أن عملية تدريب الكلب البوليسي تبدأ بالتعارف والتآلف مع المدربين، ومن ثم عملية التدريب الفعلية التي تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر.



وأشار المزروعي إلى أن لكل كلب تخصص معيّن، منها كشف المخدرات والبحث عن المفقودين والجثث وكشف المتفجرات والحرائق والمداهمة ومكافحة الشغب، بالإضافة إلى الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الكلاب البوليسية لها مهام متعددة، مثل التفتيش وتأمين المواقع والفعاليات وغيرها.



وأكد المزروعي أن هذه المشاركة من شرطة دبي تهدف أيضا إلى تعريف الجمهور بالمهام المختلفة لإدارة التفتيش واستعراض قدراتها عند التدخل في الحالات الطارئة.