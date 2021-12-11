السعادة والحب رسالة المغنية "نيها ككار"من إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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تسعى المغنية الهندية نيها ككار إلى بث رسالة مفعمة بالحب والسعادة من إكسبو 2020 دبي، من خلال حفل موسيقي تقدمه على منصة اليوبيل يوم 12 ديسمبر الجاري.

وتتعدد مواهب المغنية نيها ككار إلى درجة أنه من السهل نسيان أنها وصلت إلى الشهرة بوصفها مغنية فحسب. فالنجمة، التي تقدم حفلاً موسيقياً على منصة اليوبيل في موقع إكسبو 2020 يوم 12 ديسمبر الجاري، هي أيضاً عضو في لجنة التحكيم لبرنامج تلفزيوني للمواهب، ونجمة في واحد من برامج تلفزيون الواقع، وشخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونيها ككار واحدة من النجوم الأكثر متابعة على منصة "إنستغرام"، تقول عن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي: إن "الجمهور، والطاقة، والأجواء الاحتفالية التي يقدمها إكسبو 2020 مشوقة للغاية.. إنه المركز الدولي الأكثر روعة على الإطلاق".

تهتم ككار بأداء موسيقاها الخاصة بشكل كبير، وهي تؤكد: "أشعر بأن موسيقاي عصرية للغاية، وتتميز بتنوعها واختلافها، وتربط الجماهير من جميع الفئات العمرية بشكل فوري".

بدأت ككار بتقديم عروض منذ سن مبكرة، وظهرت في فيلم موسيقي مصور، وبالتالي اعتادت ضغوط الشهرة، وهي سعيدة بمشاركة خبرتها مع الأفراد الذين يطمحون إلى الغناء وحذو حذوها. وقالت: "نصيحتي هي أن تعملوا جاهدين وأن تكونوا مختلفين بقدر الإمكان". وأضافت: "عيشوا الحياة إلى أقصى الحدود، وانشروا السعادة والحب".

يمكنكم مشاهدة حفل نيها ككار على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 يوم الأحد 12 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت دولة الإمارات.